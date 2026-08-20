Segundo diversas fontes, neste verão a Oaktree recebeu diversas manifestações de interesse por parte de investidores prontos para se tornarem acionistas minoritários da Inter. Como se lê no Corriere della Sera, teriam se apresentado tanto grandes fundos quanto family offices italianos e estrangeiros que administram patrimônios de importantes dinastias empresariais. O fundo americano, acrescenta o jornal, está avaliando as propostas recebidas e, nas próximas semanas, poderá aprofundar os diálogos com um ou mais interessados.





A venda de uma participação minoritária permitiria ao fundo americano colher os frutos do trabalho feito nestes dois anos de gestão da Inter, durante os quais, entre outras coisas, o clube voltou a dar lucro e recebeu sinal verde para a construção do novo estádio próprio. A entrada de um novo acionista permitiria ainda estabelecer uma "base de leilão": a avaliação atribuída à Inter nesta operação se tornaria, de fato, o preço mínimo de referência tendo em vista uma futura venda de todo o capital do clube.



