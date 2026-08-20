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CM Grafica Marotta Inter Oaktree Scudetto 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Corriere della Sera - Inter, Oaktree trabalha para vender participações: o clube vale 1,5 bilhão

Inter de Milão

Segundo o jornal, o fundo americano está avaliando a hipótese de vender participações minoritárias

Segundo diversas fontes, neste verão a Oaktree recebeu diversas manifestações de interesse por parte de investidores prontos para se tornarem acionistas minoritários da Inter. Como se lê no Corriere della Sera, teriam se apresentado tanto grandes fundos quanto family offices italianos e estrangeiros que administram patrimônios de importantes dinastias empresariais. O fundo americano, acrescenta o jornal, está avaliando as propostas recebidas e, nas próximas semanas, poderá aprofundar os diálogos com um ou mais interessados.


A venda de uma participação minoritária permitiria ao fundo americano colher os frutos do trabalho feito nestes dois anos de gestão da Inter, durante os quais, entre outras coisas, o clube voltou a dar lucro e recebeu sinal verde para a construção do novo estádio próprio. A entrada de um novo acionista permitiria ainda estabelecer uma "base de leilão": a avaliação atribuída à Inter nesta operação se tornaria, de fato, o preço mínimo de referência tendo em vista uma futura venda de todo o capital do clube.


  • Segundo a For­bes, a Inter vale cerca de 1,5 bilhão de euros, incluindo a dívida; para a Foot­ball Ben­ch­mark, 2,1 bilhões.É provável que a Oak­tree tenha em mente um valor dentro dessa faixa, mas a soma final dependerá da quantidade e da tipologia de investidores eventualmente selecionados. Além da fatia minoritária e das prerrogativas de gestão que a Oak­tree estará disposta a ceder ao novo acionista.


    A Oak­tree está avaliando as propostas e a entrada de um novo acionista permitiria ao fundo americano fixar o valor total do clube, conclui a análise do Corsera.


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