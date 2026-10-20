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Conte Atalanta NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Corriere della Sera: Conte diria sim à Juventus com a temporada em andamento; Pioli fica em segundo plano

Juventus
A. Conte
S. Pioli
Mercado da bola
L. Spalletti
Campeonato Italiano

A Juventus confia em Spalletti, mas a confiança está condicionada aos próximos resultados.

A crise da Juventus reabre inevitavelmente o debate sobre o futuro do comando técnico. Luciano Spalletti, sexto treinador da Juventus nos últimos oito anos, enfrenta uma situação cada vez mais delicada, entre resultados decepcionantes, tensões no vestiário e dúvidas sobre a solidez do grupo. O clube, ao menos por enquanto, mantém a confiança no treinador, mas o rumo da temporada pode depender das próximas atuações.


Segundo o Corriere della Sera, o clube ainda não teria iniciado contatos para identificar um possível substituto. A prioridade continua sendo apoiar Spalletti, que, no entanto, precisa recuperar a união do grupo e os resultados para afastar as dúvidas sobre seu futuro.


A preocupação não se limita à classificação, mas inclui também o clima dentro da equipe. As declarações de Gleison Bremer, as reações de Francisco Conceição às substituições e a forma como Andrea Cambiaso vem sendo conduzido são sinais de que a relação entre o treinador e o grupo precisa recuperar o equilíbrio. Os números também pesam: 65 pontos conquistados de 108 possíveis, com média de 1,81 por jogo, ligeiramente superior à registrada por Thiago Motta e Igor Tudor.


  • Conte mesmo com a temporada em andamento, Pioli em segundo plano

    É nesse cenário que as possíveis alternativas voltam à pauta. Stefano Pioli aparece como uma opção, enquanto Antonio Conte é o grande sonho dos torcedores da Juventus. Seu nome continua a alimentar expectativas e esperanças, sobretudo diante das informações publicadas pelo Corriere della Sera, segundo as quais Conte, de acordo com pessoas que o conhecem, estaria disposto a voltar à Juventus mesmo com a temporada em andamento.


    Por enquanto, trata-se de uma possibilidade, não de uma negociação confirmada. A diretoria parece disposta a seguir com Spalletti, mas a pressão aumenta e a margem de erro diminui. Pioli segue como uma possível alternativa, enquanto o retorno de Conte continua sendo a hipótese que mais empolga os torcedores.


    A pergunta, portanto, é inevitável: a Juventus conseguirá se unir novamente em torno de Spalletti ou será obrigada a voltar ao mercado de treinadores? As próximas partidas podem ser decisivas para entender se a confiança do clube resultará na permanência do técnico ou se uma nova mudança de rumo começará a tomar forma.



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