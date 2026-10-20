Corriere della Sera: Conte diria sim à Juventus com a temporada em andamento; Pioli fica em segundo plano

A crise da Juventus reabre inevitavelmente o debate sobre o futuro do comando técnico. Luciano Spalletti, sexto treinador da Juventus nos últimos oito anos, enfrenta uma situação cada vez mais delicada, entre resultados decepcionantes, tensões no vestiário e dúvidas sobre a solidez do grupo. O clube, ao menos por enquanto, mantém a confiança no treinador, mas o rumo da temporada pode depender das próximas atuações.





Segundo o Corriere della Sera, o clube ainda não teria iniciado contatos para identificar um possível substituto. A prioridade continua sendo apoiar Spalletti, que, no entanto, precisa recuperar a união do grupo e os resultados para afastar as dúvidas sobre seu futuro.





A preocupação não se limita à classificação, mas inclui também o clima dentro da equipe. As declarações de Gleison Bremer, as reações de Francisco Conceição às substituições e a forma como Andrea Cambiaso vem sendo conduzido são sinais de que a relação entre o treinador e o grupo precisa recuperar o equilíbrio. Os números também pesam: 65 pontos conquistados de 108 possíveis, com média de 1,81 por jogo, ligeiramente superior à registrada por Thiago Motta e Igor Tudor.



