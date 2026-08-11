Corinthians trava renovação de Memphis, e atacante vira dúvida na Libertadores

O Corinthians ainda não concretizou a renovação de contrato de Memphis Depay e trabalha contra o tempo para regularizar o atacante antes do duelo com o Rosario Central, nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Mesmo que o novo vínculo seja assinado nesta terça-feira (11), a tendência é que Memphis não viaje com a delegação corintiana para Rosário. O jogador está fora dos trabalhos com o elenco e, desde que retornou ao Brasil, realiza atividades individuais com um preparador físico particular.

Memphis desembarcou em São Paulo no dia 4 de agosto e passou por exames médicos no Hospital Sírio-Libanês e no CT Joaquim Grava. A expectativa inicial era de que a renovação fosse formalizada logo após a aprovação nos testes, mas a negociação se arrastou durante a última semana.

Nos bastidores, uma das justificativas para a demora é a tentativa do Corinthians de viabilizar apoio financeiro de empresas que participam do acordo para ajudar a bancar os vencimentos do holandês.

A renovação também prevê uma nova estrutura para o pagamento da dívida de aproximadamente R$ 42 milhões que o clube tem com Memphis. A extensão dos prazos daria fôlego ao caixa alvinegro.

Caso o acordo não seja concluído, o atacante poderá cobrar os valores devidos na Fifa. Com juros e outras correções, a dívida poderia chegar a cerca de R$ 77 milhões.

O impasse também ganhou contornos políticos. Parte da diretoria é contrária à permanência do holandês e tem pressionado o presidente Osmar Stabile, inclusive integrantes de sua base de apoio. O dirigente pretende disputar a reeleição no clube.