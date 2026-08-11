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Luis Felipe Gonçalves

Corinthians trava renovação de Memphis, e atacante vira dúvida na Libertadores

M. Depay
Rosario Central x Corinthians
Corinthians
Copa Libertadores
F. Diniz
Yuri Alberto

Apesar dos avanços, Alvinegro ainda não selou acordo com holandês, que deve ficar fora do duelo contra o Rosario Central

O Corinthians ainda não concretizou a renovação de contrato de Memphis Depay e trabalha contra o tempo para regularizar o atacante antes do duelo com o Rosario Central, nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Mesmo que o novo vínculo seja assinado nesta terça-feira (11), a tendência é que Memphis não viaje com a delegação corintiana para Rosário. O jogador está fora dos trabalhos com o elenco e, desde que retornou ao Brasil, realiza atividades individuais com um preparador físico particular.

Memphis desembarcou em São Paulo no dia 4 de agosto e passou por exames médicos no Hospital Sírio-Libanês e no CT Joaquim Grava. A expectativa inicial era de que a renovação fosse formalizada logo após a aprovação nos testes, mas a negociação se arrastou durante a última semana.

Nos bastidores, uma das justificativas para a demora é a tentativa do Corinthians de viabilizar apoio financeiro de empresas que participam do acordo para ajudar a bancar os vencimentos do holandês.

A renovação também prevê uma nova estrutura para o pagamento da dívida de aproximadamente R$ 42 milhões que o clube tem com Memphis. A extensão dos prazos daria fôlego ao caixa alvinegro.

Caso o acordo não seja concluído, o atacante poderá cobrar os valores devidos na Fifa. Com juros e outras correções, a dívida poderia chegar a cerca de R$ 77 milhões.

O impasse também ganhou contornos políticos. Parte da diretoria é contrária à permanência do holandês e tem pressionado o presidente Osmar Stabile, inclusive integrantes de sua base de apoio. O dirigente pretende disputar a reeleição no clube.

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  • imago-sport-1077871372.jpgNurPhoto

    Bastidores do imbróglio

    O estafe de Memphis afirma que as partes chegaram a um acordo sobre os principais pontos da renovação no dia 26 de julho e que o Corinthians já recebeu a versão final do contrato para assinatura.

    Na visão dos representantes do atacante, os exames médicos e os demais entraves da negociação foram superados e não haveria qualquer outra questão envolvendo o jogador.

    No departamento de futebol, porém, a cautela permanece. A diretoria ainda não tem confirmação de quando Memphis poderá voltar aos trabalhos com o elenco e ficar à disposição de Fernando Diniz.

    "Não está jogando ainda porque o contrato dele não foi finalizado. Está bastante avançado, mas é um contrato complexo que envolve muitas questões. Envolve o contrato, a dívida e questões comerciais, e o Corinthians está com todo o cuidado com um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e espero que aconteça, possa ser finalizada", afirmou Marcelo Paz.

    O executivo de futebol reforçou que o clube tem interesse na permanência do atacante.

    "O departamento de futebol quer que se resolva logo, a gente precisa do Memphis em campo, regularizado. A gente entende que existe um processo jurídico e técnico para ser definido e respeitamos isso. A gente do futebol entende isso e espera", completou.

    Além da parte jurídica, o Corinthians ainda busca garantias de que parceiros comerciais envolvidos na operação, como Esportes da Sorte e Zé Delivery, poderão arcar com parte dos vencimentos do jogador.

    Também existe uma discussão sobre uma ajuda de custo de R$ 250 mil solicitada pelo estafe de Memphis.

    A expectativa interna é de que o contrato, com validade até julho de 2028, seja assinado. Até o momento, porém, nenhuma das partes colocou a assinatura no papel.

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  • Corinthians v Platense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Outros problemas para o Timão

    Enquanto tenta resolver a situação de Memphis, o Corinthians terá outro desfalque importante no ataque contra o Rosario Central.

    Yuri Alberto está fora da delegação que viaja para a Argentina. O centroavante não atua desde 30 de julho, quando sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante a partida contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

    Embora Fernando Diniz tenha mantido alguma esperança de contar com o camisa 9, Yuri não embarca com a equipe nesta terça-feira.

    A recuperação para a partida de volta, marcada para 20 de agosto, também é considerada difícil. O atacante sofreu uma lesão de grau 2, cujo período de recuperação costuma variar de três a oito semanas, dependendo da evolução do quadro.

    Sem Yuri e, provavelmente, também sem Memphis, Diniz terá de encontrar alternativas para o setor ofensivo no primeiro duelo contra o Rosario Central.

    O jogo de ida será nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Gigante de Arroyito. A volta acontece no dia 20, no mesmo horário, na Neo Química Arena.

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