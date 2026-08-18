Corinthians confirma renovação de Memphis após reviravolta e "desconto" de R$ 13 milhões do holandês

O Corinthians encerrou a novela envolvendo Memphis Depay e acertou a renovação do contrato do atacante até junho de 2028. A reviravolta foi possível após Memphis aceitar reduzir parte dos valores previstos no acordo.
Segundo o UOL, o holandês abriu mão de R$ 13,7 milhões para viabilizar sua permanência no clube. Memphis abriu mão de R$ 6 milhões referentes à ajuda de custo prevista para os dois anos de contrato, equivalente a R$ 250 mil mensais. Além disso, o valor que o Corinthians precisará arrecadar em verbas de marketing caiu de R$ 15,4 milhões para R$ 7,7 milhões.
Assim, o atacante reduziu consideravelmente o custo da operação e ajudou a destravar uma negociação que parecia encerrada.
O novo vínculo foi confirmado pelo presidente Osmar Stabile na noite desta segunda-feira (17), poucos dias depois de o próprio mandatário anunciar que as negociações haviam sido encerradas.
A assinatura aconteceu depois de o novo contrato receber o aval do Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians. O atacante também teve participação direta nas tratativas e chegou a se reunir pessoalmente com Stabile para encontrar uma fórmula que atendesse às limitações financeiras do clube.
O desejo de Memphis de continuar no Corinthians também foi determinante. O atacante gosta de viver em São Paulo e demonstrou disposição para encontrar uma solução que permitisse sua permanência.