Corinthians confirma renovação de Memphis após reviravolta e "desconto" de R$ 13 milhões do holandês

Osmar Stabile comemorou a conclusão do acordo e destacou a postura de Memphis durante a reta final da negociação. Para o presidente, a redução dos valores foi fundamental para que o contrato pudesse ser considerado financeiramente viável.

"Tudo certo. Deu trabalho. Evidentemente que um astro internacional não é assim que a gente consegue fazer muito rápido, foi um processo demorado, como todos já sabem, mas, graças a Deus levamos para o CORI e deu tudo certo. Conseguimos a votação necessária para a aprovação e estamos tranquilos, conseguimos realizar", afirmou.

O dirigente também agradeceu ao jogador e ao estafe pela disposição em rever as condições inicialmente discutidas.

"Nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, principalmente na questão financeira", acrescentou.

Stabile voltou a explicar por que havia decidido interromper as conversas anteriormente. Segundo o presidente, não faria sentido assumir um compromisso que pudesse comprometer as contas do Corinthians nos próximos anos.

"Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians. Não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Não estou pensando em mim, estou pensando em quem vem depois", explicou.

O presidente também revelou ter sofrido ameaças após anunciar o fim das negociações. Segundo ele, familiares também foram alvo de ataques e invasões de contas.

"Sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Foi uma situação difícil, ninguém merece uma situação dessa", relatou.