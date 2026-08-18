Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Corinthians v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Corinthians confirma renovação de Memphis após reviravolta e "desconto" de R$ 13 milhões do holandês

Mercado da bola
M. Depay
Corinthians
Corinthians x Rosario Central
Rosario Central
Copa Libertadores

Atacante reduziu valores do acordo e ajudou a destravar negociação; Alvinegro trabalha para regularizar o camisa 10 antes de decisão pela Libertadores

O Corinthians encerrou a novela envolvendo Memphis Depay e acertou a renovação do contrato do atacante até junho de 2028. A reviravolta foi possível após Memphis aceitar reduzir parte dos valores previstos no acordo.

Segundo o UOL, o holandês abriu mão de R$ 13,7 milhões para viabilizar sua permanência no clube. Memphis abriu mão de R$ 6 milhões referentes à ajuda de custo prevista para os dois anos de contrato, equivalente a R$ 250 mil mensais. Além disso, o valor que o Corinthians precisará arrecadar em verbas de marketing caiu de R$ 15,4 milhões para R$ 7,7 milhões.

Assim, o atacante reduziu consideravelmente o custo da operação e ajudou a destravar uma negociação que parecia encerrada.

O novo vínculo foi confirmado pelo presidente Osmar Stabile na noite desta segunda-feira (17), poucos dias depois de o próprio mandatário anunciar que as negociações haviam sido encerradas.

A assinatura aconteceu depois de o novo contrato receber o aval do Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians. O atacante também teve participação direta nas tratativas e chegou a se reunir pessoalmente com Stabile para encontrar uma fórmula que atendesse às limitações financeiras do clube.

O desejo de Memphis de continuar no Corinthians também foi determinante. O atacante gosta de viver em São Paulo e demonstrou disposição para encontrar uma solução que permitisse sua permanência.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1076807096.jpgBrazil Photo Press

    Desabafo do presidente

    Osmar Stabile comemorou a conclusão do acordo e destacou a postura de Memphis durante a reta final da negociação. Para o presidente, a redução dos valores foi fundamental para que o contrato pudesse ser considerado financeiramente viável.

    "Tudo certo. Deu trabalho. Evidentemente que um astro internacional não é assim que a gente consegue fazer muito rápido, foi um processo demorado, como todos já sabem, mas, graças a Deus levamos para o CORI e deu tudo certo. Conseguimos a votação necessária para a aprovação e estamos tranquilos, conseguimos realizar", afirmou.

    O dirigente também agradeceu ao jogador e ao estafe pela disposição em rever as condições inicialmente discutidas.

    "Nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, principalmente na questão financeira", acrescentou.

    Stabile voltou a explicar por que havia decidido interromper as conversas anteriormente. Segundo o presidente, não faria sentido assumir um compromisso que pudesse comprometer as contas do Corinthians nos próximos anos.

    "Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians. Não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Não estou pensando em mim, estou pensando em quem vem depois", explicou.

    O presidente também revelou ter sofrido ameaças após anunciar o fim das negociações. Segundo ele, familiares também foram alvo de ataques e invasões de contas.

    "Sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Foi uma situação difícil, ninguém merece uma situação dessa", relatou.

    Assista Libertadores e Copa Sul-AmericanaAssine já!
    • Publicidade
  • Corinthians v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Condução dos novos termos

    A negociação foi destravada após o encontro entre Memphis e Stabile, realizado um dia depois do anúncio de que o Corinthians não pretendia renovar com o atacante. A partir dali, os dois lados passaram a trabalhar em novos termos para tornar o acordo possível.

    "Ele baixou bem. Eu não queria falar em números aqui para vocês, mas ele (Memphis) baixou consideravelmente o contrato em virtude da necessidade, da vontade do jogador de ficar e da necessidade do Corinthians de arrumar uma forma da gente pagar", disse Stabile.

    Apesar da redução aceita pelo holandês, o Corinthians continuará responsável pelo pagamento do salário do jogador. A diretoria pretende buscar parceiros comerciais para ajudar a financiar parte dos custos durante os dois anos de vínculo.

    "O Corinthians vai bancar o salário do Memphis. Nós pretendemos encontrar parceiros no meio do caminho, nós temos dois anos pela frente", afirmou o presidente.

  • FBL-LIBERTADORES-CORINTHIANS-PLATENSEAFP

    Esperado para decisão

    A renovação também abre a possibilidade de Memphis voltar ao time já na decisão contra o Rosario Central, pelas oitavas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

    O Corinthians empatou por 0 a 0 na Argentina e precisa vencer para avançar diretamente às quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

    Memphis compareceu ao CT Joaquim Grava nesta terça-feira (18) e retomou os treinamentos com o restante do elenco. Para ser relacionado, porém, o novo contrato ainda precisa ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a manhã de quinta-feira.

    Caso seja regularizado, a tendência é que o holandês comece no banco de reservas e tenha entre 30 e 45 minutos em campo. O atacante não atua pelo Corinthians há mais de 50 dias e não deve iniciar o confronto.

    Memphis não entra em campo desde 25 de junho, quando defendeu a Holanda na Copa do Mundo. Durante o período de férias, porém, manteve uma rotina individual de preparação física com Diego Pereira, profissional que integrou a comissão técnica de Ramón Díaz no Corinthians.

    O estafe do jogador considera que ele está em condições de ajudar o Alvinegro contra o Rosario Central, mas a comissão técnica ainda acompanhará sua evolução nos próximos treinamentos antes de definir a utilização.

    Na temporada, Memphis disputou 14 partidas pelo Corinthians, com um gol e uma assistência. Desde sua chegada ao clube, o holandês soma 79 jogos, 20 gols e 15 assistências.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa Libertadores
Corinthians crest
Corinthians
COR
Rosario Central crest
Rosario Central
ROS