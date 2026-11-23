Em 2003, Cindy Parlow Cone marcou na estreia da seleção feminina dos EUA na Copa do Mundo, contra a Suécia, no RFK Stadium. Vinte e três anos depois, ela estava em Zurique como presidente da US Soccer, pensando no que o retorno do torneio poderia significar para a próxima geração de jogadoras.

“Estamos extremamente honrados e animados por receber o mundo nos Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2031”, disse Cone.

“Este é um momento histórico para nossos quatro países, mas a oportunidade é muito maior do que qualquer um de nós. Junto com a FIFA, queremos realizar a maior e mais impactante Copa do Mundo Feminina da história e usar seu sucesso para acelerar o crescimento do futebol feminino em todo o mundo. Nossa ambição é criar um torneio que não apenas inspire milhões de jogadoras, mas também ajude a oferecer a elas oportunidades para jogar, evoluir e perseguir seus sonhos.”