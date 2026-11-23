Getty Images
Traduzido por
Copa do Mundo Feminina volta aos EUA em 2031 com México, Costa Rica e Jamaica como sedes
- Getty Images
O que aconteceu?
A Copa do Mundo Feminina voltará aos Estados Unidos pela primeira vez desde 2003, em sua maior edição até hoje.
Na segunda-feira, a FIFA escolheu EUA, México, Costa Rica e Jamaica para sediar o torneio de 2031. Será a primeira vez que quatro países dividirão a organização. A competição terá 48 seleções e 104 partidas.
A FIFA também anunciou o Reino Unido como sede da Copa do Mundo Feminina de 2035.
- Getty Images
“A maior e mais impactante Copa do Mundo Feminina da história”
Em 2003, Cindy Parlow Cone marcou na estreia da seleção feminina dos EUA na Copa do Mundo, contra a Suécia, no RFK Stadium. Vinte e três anos depois, ela estava em Zurique como presidente da US Soccer, pensando no que o retorno do torneio poderia significar para a próxima geração de jogadoras.
“Estamos extremamente honrados e animados por receber o mundo nos Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2031”, disse Cone.
“Este é um momento histórico para nossos quatro países, mas a oportunidade é muito maior do que qualquer um de nós. Junto com a FIFA, queremos realizar a maior e mais impactante Copa do Mundo Feminina da história e usar seu sucesso para acelerar o crescimento do futebol feminino em todo o mundo. Nossa ambição é criar um torneio que não apenas inspire milhões de jogadoras, mas também ajude a oferecer a elas oportunidades para jogar, evoluir e perseguir seus sonhos.”
- Getty Images
O que isso significa para os EUA e as outras federações
Os EUA já sediaram Copas do Mundo Femininas, mas não recebem o torneio desde 2003. Antes disso, foram sede da edição de 1999. Embora os EUA já tenham essa experiência, será a primeira vez que México, Costa Rica e Jamaica sediarão a competição feminina.
“Temos a oportunidade de aproveitar o impulso da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2031 para acelerar nossas ambições para o futuro do futebol, desde ampliar o acesso e a participação até fortalecer os caminhos de formação da próxima geração de jogadoras”, disse JT Batson, diretor-executivo e secretário-geral da US Soccer.
- Getty Images
O que vem pela frente?
A Copa do Mundo Feminina de 2031 acontecerá cinco anos depois do torneio masculino na América do Norte e três anos depois dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A US Soccer vê a oportunidade de aproveitar os dois eventos para atrair mais torcedores ao futebol feminino.
Com os quatro países-sede definidos, a próxima questão é quais cidades receberão jogos. A candidatura conjunta apresentou mais de 30 candidatas, e a US Soccer afirma que as cidades-sede e os estádios serão anunciados à medida que o planejamento avançar.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.