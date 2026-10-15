Copa do Mundo de 2027: Itália empata com a Bielorrússia e enfrenta a Finlândia na final da repescagem

Primeiro objetivo alcançado: com o empate por 1 a 1 no Franchi e a vitória por 2 a 0 sobre Belarus na sexta-feira passada, em Tbilisi, a seleção feminina da Itália passou pela primeira fase dos playoffs. Agora, no caminho para a Copa do Mundo no Brasil, terá pela frente a Finlândia, último obstáculo para conquistar a terceira classificação consecutiva à fase final do torneio.
Depois de dominar o primeiro tempo e abrir o placar com Bonansea aos nove minutos, a Itália sofreu o empate de Belarus na segunda etapa, com Alkhovik, ao pagar por algumas desatenções defensivas.