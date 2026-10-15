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Italy v Belarus - FIFA Women´s World Cup 2027 European Qualifiers Play-offs Round 1: Second LegGetty Images Sport
Federico Zanon
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Copa do Mundo de 2027: Itália empata com a Bielorrússia e enfrenta a Finlândia na final da repescagem

Itália F
Futebol feminino
Itália F x Belarus
Belarus
Eliminatórias Europeias

Primeiro objetivo alcançado: com o empate por 1 a 1 no Franchi e a vitória por 2 a 0 sobre Belarus na sexta-feira passada, em Tbilisi, a seleção feminina da Itália passou pela primeira fase dos playoffs. Agora, no caminho para a Copa do Mundo no Brasil, terá pela frente a Finlândia, último obstáculo para conquistar a terceira classificação consecutiva à fase final do torneio.


Depois de dominar o primeiro tempo e abrir o placar com Bonansea aos nove minutos, a Itália sofreu o empate de Belarus na segunda etapa, com Alkhovik, ao pagar por algumas desatenções defensivas.

  • OBJETIVO ALCANÇADO

    Soncin, que promoveu um rodízio, falou sobre a partida ao fim do jogo: "O objetivo foi alcançado, era o que queríamos. Claro", prosseguiu Soncin, "poderíamos ter feito melhor em alguns aspectos, mas há muita vontade de chegar melhor em novembro, na próxima concentração. Hoje à noite, houve uma ótima atmosfera no Franchi e fica a frustração por não termos vencido. Mas a mensagem transmitida é extremamente positiva: queremos ir ao Brasil, porque é um sonho que todos nós temos e pode ser uma conquista capaz de aproximar ainda mais as meninas deste esporte".


  • O pedido de Malagò

    "Parabéns à seleção italiana por chegar à final dos playoffs", afirma o comissário da FIGC, Giovanni Malagò, que prossegue: "Agora teremos pela frente a Finlândia, em um confronto decisivo de dois jogos no qual precisaremos mostrar todas as nossas qualidades e a determinação necessária para alcançar um objetivo fundamental: a classificação para a Copa do Mundo de 2027. Precisamos apoiar essas jogadoras e fazer com que sintam que estamos ao lado delas".


  • AGORA É A VEZ DA FINLÂNDIA: AS DATAS

    Os dois jogos contra a Finlândia estão previstos para o início de dezembro. As italianas jogarão em casa a partida de volta (sábado, 5 de dezembro), depois de enfrentarem as finlandesas fora de casa no jogo de ida (terça-feira, 1º de dezembro).

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