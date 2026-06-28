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Copa do Mundo de 2026: quais partidas das oitavas de final serão transmitidas ao vivo pela RAI

Copa do Mundo

Serão 6 as partidas que a TV estatal transmitirá pelo canal Rai 1; as outras 10 serão exibidas exclusivamente no DAZN

Entre os 35 jogos que a Rai conquistou para a edição de 2026 da Copa do Mundo – transmitidos, obviamente, em simultâneo também pela DAZN, única emissora que, na Itália, obteve os direitos de transmissão de toda a competição –, 6 (um por dia) serão os das oitavas de final, que começam no domingo, 28 de junho, com o confronto entre África do Sul e Canadá. Após as 17 partidas transmitidas na fase de grupos, eis a programação prevista para a primeira rodada da fase de mata-mata desta Copa do Mundo.

  • OS JOGOS NA RAI UNO

    Domingo, 28 de junho, às 21h: ÁFRICA DO SUL x CANADÁ


    Segunda-feira, 29 de junho, às 19h: BRASIL x JAPÃO


    Terça-feira, 30 de junho, às 23h: FRANÇA x SUÉCIA


    Quarta-feira, 1º de julho, às 22h: BÉLGICA x SENEGAL


    Quinta-feira, 2 de julho, às 21h: ESPANHA x ÁUSTRIA


    Sexta-feira, 3 de julho, às 20h: AUSTRÁLIA x EGITO

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  • TODOS OS OUTROS JOGOS NA DAZN

    Essas seis partidas serão transmitidas em sinal aberto pela Rai 1 e cumprem o compromisso da emissora estatal de transmitir jogos incluídos no horário das 18h40 às 02h00, com reportagens pré-jogo, pós-jogo e conteúdos de aprofundamento. Vale lembrar que a Rai também oferece aos seus telespectadores os melhores momentos das outras partidas que não transmite e que são exclusividade absoluta da DAZN.


    Aqui está a lista das partidas que serão transmitidas com exclusividade na Itália apenas pela DAZN


    Alemanha x Paraguai – 29 de junho de 2026, às 22h30


    Holanda x Marrocos – 30 de junho de 2026, às 03h00


    Costa do Marfim x Noruega – 30 de junho de 2026, às 19h, em Dallas


    México x Equador – 1º de julho de 2026, às 03h00, na Cidade do México


    Inglaterra x República Democrática do Congo - 1º de julho de 2026, às 18h, em Atlanta


    Estados Unidos x Bósnia - 2 de julho de 2026, às 02h00, em São Francisco


    Portugal x Croácia - 3 de julho de 2026, às 01h00 em Toronto


    Suíça x Argélia – 3 de julho de 2026, às 05h00, em Vancouver


    Argentina x Cabo Verde - 4 de julho de 2026, às 00h00, em Miami


    Colômbia x Gana - 4 de julho de 2026, às 03h30, em Kansas City