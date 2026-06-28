Copa do Mundo de 2026: quais partidas das oitavas de final serão transmitidas ao vivo pela RAI

Essas seis partidas serão transmitidas em sinal aberto pela Rai 1 e cumprem o compromisso da emissora estatal de transmitir jogos incluídos no horário das 18h40 às 02h00, com reportagens pré-jogo, pós-jogo e conteúdos de aprofundamento. Vale lembrar que a Rai também oferece aos seus telespectadores os melhores momentos das outras partidas que não transmite e que são exclusividade absoluta da DAZN.





Aqui está a lista das partidas que serão transmitidas com exclusividade na Itália apenas pela DAZN





Alemanha x Paraguai – 29 de junho de 2026, às 22h30





Holanda x Marrocos – 30 de junho de 2026, às 03h00





Costa do Marfim x Noruega – 30 de junho de 2026, às 19h, em Dallas





México x Equador – 1º de julho de 2026, às 03h00, na Cidade do México





Inglaterra x República Democrática do Congo - 1º de julho de 2026, às 18h, em Atlanta





Estados Unidos x Bósnia - 2 de julho de 2026, às 02h00, em São Francisco





Portugal x Croácia - 3 de julho de 2026, às 01h00 em Toronto





Suíça x Argélia – 3 de julho de 2026, às 05h00, em Vancouver





Argentina x Cabo Verde - 4 de julho de 2026, às 00h00, em Miami





Colômbia x Gana - 4 de julho de 2026, às 03h30, em Kansas City