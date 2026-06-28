Entre os 35 jogos que a Rai conquistou para a edição de 2026 da Copa do Mundo – transmitidos, obviamente, em simultâneo também pela DAZN, única emissora que, na Itália, obteve os direitos de transmissão de toda a competição –, 6 (um por dia) serão os das oitavas de final, que começam no domingo, 28 de junho, com o confronto entre África do Sul e Canadá. Após as 17 partidas transmitidas na fase de grupos, eis a programação prevista para a primeira rodada da fase de mata-mata desta Copa do Mundo.
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Copa do Mundo de 2026: quais partidas das oitavas de final serão transmitidas ao vivo pela RAI
OS JOGOS NA RAI UNO
Domingo, 28 de junho, às 21h: ÁFRICA DO SUL x CANADÁ
Segunda-feira, 29 de junho, às 19h: BRASIL x JAPÃO
Terça-feira, 30 de junho, às 23h: FRANÇA x SUÉCIA
Quarta-feira, 1º de julho, às 22h: BÉLGICA x SENEGAL
Quinta-feira, 2 de julho, às 21h: ESPANHA x ÁUSTRIA
Sexta-feira, 3 de julho, às 20h: AUSTRÁLIA x EGITO
TODOS OS OUTROS JOGOS NA DAZN
Essas seis partidas serão transmitidas em sinal aberto pela Rai 1 e cumprem o compromisso da emissora estatal de transmitir jogos incluídos no horário das 18h40 às 02h00, com reportagens pré-jogo, pós-jogo e conteúdos de aprofundamento. Vale lembrar que a Rai também oferece aos seus telespectadores os melhores momentos das outras partidas que não transmite e que são exclusividade absoluta da DAZN.
Aqui está a lista das partidas que serão transmitidas com exclusividade na Itália apenas pela DAZN
Alemanha x Paraguai – 29 de junho de 2026, às 22h30
Holanda x Marrocos – 30 de junho de 2026, às 03h00
Costa do Marfim x Noruega – 30 de junho de 2026, às 19h, em Dallas
México x Equador – 1º de julho de 2026, às 03h00, na Cidade do México
Inglaterra x República Democrática do Congo - 1º de julho de 2026, às 18h, em Atlanta
Estados Unidos x Bósnia - 2 de julho de 2026, às 02h00, em São Francisco
Portugal x Croácia - 3 de julho de 2026, às 01h00 em Toronto
Suíça x Argélia – 3 de julho de 2026, às 05h00, em Vancouver
Argentina x Cabo Verde - 4 de julho de 2026, às 00h00, em Miami
Colômbia x Gana - 4 de julho de 2026, às 03h30, em Kansas City