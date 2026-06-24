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Kerim AlajbegovicGetty Images

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Copa do Mundo de 2026, Bósnia e Herzegovina x Catar AO VIVO

Bósnia e Herzegovina x Catar
Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina
Catar

Acompanhe ao vivo o jogo entre Bósnia e Herzegovina e Catar, válido pela terceira rodada do Grupo B

Os primeiros resultados da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 virão das duas últimas partidas do Grupo B. Enquanto o confronto entre a Suíça e o anfitrião Canadá decide a liderança do grupo, a partida entre Bósnia e Herzegovina e o Catar, em Seattle, oferece ao eventual vencedor a oportunidade de voltar à disputa pela classificação para as oitavas de final. Ambas estão empatadas na última posição, com 1 ponto, mas, caso uma delas vença, na pior das hipóteses, uma entre a Bósnia e o Catar teria a garantia de ser repescada como uma das oito melhores terceiras colocadas.


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  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

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  • O PLACAR

    BÓSNIA-CATAR


    GOLS:


    BÓSNIA (4-4-2): Vasilj; Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. Técnico: Barbarez


    CATAR (5-2-3): Abunada; Pedro Miguel, Laye, Gaber, Khoukhi, Al-Brake; Boudiaf, Fathy; Edmilson Junior, Al-Haydos, Afif. Técnico: Lopetegui


    ÁRBITRO: Valenzuela Saez

    AMARELADOS: -

    EXPULSOS: -

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