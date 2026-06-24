Copa do Mundo de 2026, Bósnia e Herzegovina x Catar AO VIVO

Os primeiros resultados da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 virão das duas últimas partidas do Grupo B. Enquanto o confronto entre a Suíça e o anfitrião Canadá decide a liderança do grupo, a partida entre Bósnia e Herzegovina e o Catar, em Seattle, oferece ao eventual vencedor a oportunidade de voltar à disputa pela classificação para as oitavas de final. Ambas estão empatadas na última posição, com 1 ponto, mas, caso uma delas vença, na pior das hipóteses, uma entre a Bósnia e o Catar teria a garantia de ser repescada como uma das oito melhores terceiras colocadas.





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