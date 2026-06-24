Miguel Almirón foi expulso, Jude Bellingham não. Há polêmica na Copa do Mundo de 2026 devido ao tratamento diferenciado entre o paraguaio e o astro inglês. Durante a partida entre Turquia e Paraguai, o ex-jogador do Newcastle recebeu um cartão vermelho por ter coberto a boca durante uma discussão com um adversário. Durante a partida entre Inglaterra e Gana, o craque do Real Madrid fez o mesmo, mas não recebeu o mesmo tratamento.
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Copa do Mundo de 2026: Bellingham tapa a boca na partida entre Inglaterra e Gana, mas não é expulso; surge polêmica
O QUE ACONTECEU
Após uma falta do ex-jogador do Dortmund em Jerome Opoku, o árbitro apitou o fim do primeiro tempo. Bellingham e o técnico português da Gana, Carlos Queiroz, tentaram se explicar, em tom acalorado. Durante a discussão, alguns jogadores se envolveram; os fotógrafos flagraram o jogador inglês de número 5 conversando com o capitão ganês Jordan Ayew, enquanto cobria a boca. O árbitro não tomou nenhuma medida contra o jogador do Real Madrid, que no segundo tempo voltou normalmente ao campo, jogando até os 73 minutos.