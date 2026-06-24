Copa do Mundo de 2026: Bellingham tapa a boca na partida entre Inglaterra e Gana, mas não é expulso; surge polêmica

Após uma falta do ex-jogador do Dortmund em Jerome Opoku, o árbitro apitou o fim do primeiro tempo. Bellingham e o técnico português da Gana, Carlos Queiroz, tentaram se explicar, em tom acalorado. Durante a discussão, alguns jogadores se envolveram; os fotógrafos flagraram o jogador inglês de número 5 conversando com o capitão ganês Jordan Ayew, enquanto cobria a boca. O árbitro não tomou nenhuma medida contra o jogador do Real Madrid, que no segundo tempo voltou normalmente ao campo, jogando até os 73 minutos.



