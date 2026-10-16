A Lega Serie A estuda mudanças no formato da Copa da Itália a partir da temporada 2027/28. Segundo o Gazzetta.it, na reunião dos clubes realizada hoje foram analisadas "possíveis mudanças no formato da Copa da Itália, tendo em vista o novo edital dos direitos de transmissão da competição". Ao fim da temporada 2026-27, vencerá o contrato de 56 milhões de euros anuais com a Mediaset para a transmissão da Copa da Itália na TV aberta. Segundo a edição online do jornal, a Lega Serie A pretende obter um valor maior no próximo leilão desses direitos.