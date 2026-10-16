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Gianluca Minchiotti
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Copa da Itália pode ser reformulada? A Liga da Série A estuda um novo formato, com fase de grupos

Copa da Itália
Campeonato Italiano

Ao fim da atual temporada, vence o acordo com a Mediaset pelos direitos de transmissão de TV, que serão concedidos novamente.

A Lega Serie A estuda mudanças no formato da Copa da Itália a partir da temporada 2027/28. Segundo o Gazzetta.it, na reunião dos clubes realizada hoje foram analisadas "possíveis mudanças no formato da Copa da Itália, tendo em vista o novo edital dos direitos de transmissão da competição". Ao fim da temporada 2026-27, vencerá o contrato de 56 milhões de euros anuais com a Mediaset para a transmissão da Copa da Itália na TV aberta. Segundo a edição online do jornal, a Lega Serie A pretende obter um valor maior no próximo leilão desses direitos.

  • A fase de grupos está de volta?

    O objetivo é aumentar o número de participantes, ampliando o número de equipes da Serie C que entram no torneio. Também está em estudo a introdução de uma primeira fase de grupos na etapa inicial da competição, formato utilizado pela última vez em 2004/05, antes da adoção do atual sistema de jogos eliminatórios desde as fases preliminares.


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