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Copa América 2028? A Argentina fica com o coração na boca antes da decisão de Messi

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
Espanha
Argentina

A seleção argentina perdeu a final da Copa do Mundo para a Espanha, após a partida ir para a prorrogação, e agora todos aguardam ansiosos para saber quais são os planos de Lionel Messi com a seleção argentina.

O jornalAS” informou que o estádio MetLife não era apenas um estádio para Lionel Messi, pois, há 10 anos, mais precisamente em 2016, Messi pensou que tudo havia acabado para ele naquele local. 

Após a derrota na final da Copa América para o Chile, ele proferiu a frase famosa que chocou a Argentina: “Minha trajetória com a seleção chegou ao fim”.

No entanto, ele não colocou sua decisão em prática naquela época e, em 2026, voltou ao mesmo estádio para disputar a terceira final da Copa do Mundo de sua carreira, depois de ter conquistado o título mundial na edição de Catar 2022, no Estádio Lusail, e de ter liderado a seleção de seu país, aos 39 anos, para enfrentar a Espanha na final.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Um final que não foi como ela sonhou

    Esse não era o cenário que Messi esperava; ele voltou a derramar lágrimas no gramado do MetLife, após a derrota por 1 a 0 na prorrogação. 

    O gol de Ferran Torres virou o jogo, e quando o árbitro esloveno Slavko Vinčić apitou o fim da partida, começou a se formar a imagem que nenhum apaixonado por futebol gostaria de ver.

    Messi sentou-se no gramado após o gol da Espanha, tirou as chuteiras e as lágrimas correram pelo seu rosto depois que o sonho de conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva se esvaiu.

    Após a partida, o técnico Lionel Scaloni admitiu que nem sequer conseguiu falar com seu capitão e disse na coletiva de imprensa — que não conseguiu concluir devido ao forte abalo emocional que o levou às lágrimas —: “Não falei com o Leo”.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    Será que essa foi sua última partida pela Argentina?

    Até o momento, nada está confirmado, pois a principal diferença entre o que aconteceu em 2016 e o que ocorreu em 2026 é que Messi não anunciou nenhuma decisão sobre seu futuro na seleção.

    Depois de disputar 207 partidas pela seleção e marcar 125 gols, além de conquistar a Copa do Mundo, duas Copas América e o título da Finalissima, e após mais de duas décadas lutando pela camisa da Argentina, talvez a partida contra a Espanha seja a última dele pela seleção.

    No entanto, considerar a derrota para a Espanha como um anúncio oficial de sua aposentadoria da seleção é precipitado, especialmente porque Messi não fechou as portas nem mesmo para a possibilidade de participar da Copa do Mundo de 2030, quando terá 42 anos e comemorará seu 43º aniversário em 24 de junho daquele ano.

    Embora a ideia de sua participação pareça extremamente improvável, o fato de ele continuar apresentando um bom desempenho mantém a porta aberta para todas as possibilidades até que ele mesmo anuncie sua decisão.

  • Lionel MessiGetty Images

    O que Messi disse sobre o seu futuro?

    Durante a fase de grupos do campeonato, Messi recebeu a pergunta mais importante: “Você vai continuar jogando por mais alguns anos?”.

    Messi respondeu: “Sim, sim... Vou continuar jogando por mais algum tempo. Enquanto eu for capaz de dar o meu melhor, me sentir em boa forma física e puder competir e ajudar meus companheiros de equipe, vou continuar jogando”.

    Mas os jornalistas esclareceram que a pergunta se referia à próxima Copa do Mundo, dizendo: “Não, não... queremos saber se vamos te ver na próxima Copa do Mundo?”, ao que Messi respondeu: “Não sei. Sinceramente, não estou pensando nisso agora, pois ainda está um pouco longe. Como eu disse, vivo um dia de cada vez e me concentro no presente”.

    Embora Messi não tenha falado sobre a aposentadoria, o clima de todo o torneio tinha um tom de “última dança”.

    A nova música adotada pela seleção argentina, intitulada “A Quarta Estrela”, incluía a frase “Pelas Ilhas Malvinas, pelo Diego e pela última Copa do Mundo do Leo”.

    A música, adaptada de uma canção da cantora argentina Gilda, tornou-se um hino entoado pelos jogadores no vestiário, e a jornada em busca do título transformou-se em uma causa coletiva centrada em proporcionar a Messi um final perfeito para sua carreira internacional.

    Além disso, Lautaro Martínez declarou após a emocionante vitória sobre o Egito: “Messi merece essa conquista porque está disputando sua última Copa do Mundo e porque é nosso capitão”.

    Já Giuliano Simeone apareceu com lágrimas nos olhos após a vitória sobre a Inglaterra na semifinal e disse: “Não nos resta nada além de dar tudo de nós e lutar por isso”.

    Sua emoção ao falar sobre Messi levou muitos a acreditar que o torneio será, de fato, a última aparição do lenda argentina com a camisa da seleção de seu país.

    Por sua vez, Rodrigo De Paul, considerado um dos jogadores mais próximos de Messi nos últimos anos, recusou-se a entrar em especulações sobre o futuro de Messi na seleção, dizendo: “Prever o futuro não é algo bom”.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Copa América 2028... A hipótese mais provável

    A Copa América de 2028 pode ser a próxima parada provável de Messi com a seleção. Nessa época, ele terá 41 anos, mesma idade em que termina seu contrato com o Inter de Miami.

    O cenário que parece mais lógico no momento é que Messi evite se comprometer com quaisquer metas de longo prazo e continue lidando com seu futuro jogo a jogo, concentrando-se em se recuperar do esforço físico despendido na Copa do Mundo e, em seguida, retorne a Miami para avaliar sua condição física nos próximos meses.

    Embora as canções no vestiário, as declarações de Lautaro Martínez e Giuliano Simeone, e os sentimentos de milhões de argentinos tenham falado sobre “a última Copa do Mundo do Leo”, o próprio Messi ainda não disse nada até o momento.