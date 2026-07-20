Copa América 2028? A Argentina fica com o coração na boca antes da decisão de Messi

Durante a fase de grupos do campeonato, Messi recebeu a pergunta mais importante: “Você vai continuar jogando por mais alguns anos?”.

Messi respondeu: “Sim, sim... Vou continuar jogando por mais algum tempo. Enquanto eu for capaz de dar o meu melhor, me sentir em boa forma física e puder competir e ajudar meus companheiros de equipe, vou continuar jogando”.

Mas os jornalistas esclareceram que a pergunta se referia à próxima Copa do Mundo, dizendo: “Não, não... queremos saber se vamos te ver na próxima Copa do Mundo?”, ao que Messi respondeu: “Não sei. Sinceramente, não estou pensando nisso agora, pois ainda está um pouco longe. Como eu disse, vivo um dia de cada vez e me concentro no presente”.

Embora Messi não tenha falado sobre a aposentadoria, o clima de todo o torneio tinha um tom de “última dança”.

A nova música adotada pela seleção argentina, intitulada “A Quarta Estrela”, incluía a frase “Pelas Ilhas Malvinas, pelo Diego e pela última Copa do Mundo do Leo”.

A música, adaptada de uma canção da cantora argentina Gilda, tornou-se um hino entoado pelos jogadores no vestiário, e a jornada em busca do título transformou-se em uma causa coletiva centrada em proporcionar a Messi um final perfeito para sua carreira internacional.

Além disso, Lautaro Martínez declarou após a emocionante vitória sobre o Egito: “Messi merece essa conquista porque está disputando sua última Copa do Mundo e porque é nosso capitão”.

Já Giuliano Simeone apareceu com lágrimas nos olhos após a vitória sobre a Inglaterra na semifinal e disse: “Não nos resta nada além de dar tudo de nós e lutar por isso”.

Sua emoção ao falar sobre Messi levou muitos a acreditar que o torneio será, de fato, a última aparição do lenda argentina com a camisa da seleção de seu país.

Por sua vez, Rodrigo De Paul, considerado um dos jogadores mais próximos de Messi nos últimos anos, recusou-se a entrar em especulações sobre o futuro de Messi na seleção, dizendo: “Prever o futuro não é algo bom”.