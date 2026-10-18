A seguir, os jogadores convocados por Luciano Spalletti para a partida desta noite, às 20h45, da Juventus contra a Lazio no Allianz Stadium, válida pela sétima rodada do campeonato. Jeremie Boga volta a figurar entre os convocados.
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Convocados da Juventus: Boga está de volta
Juventus x Lazio: os relacionados
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
32 Cabal
33 Neto
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