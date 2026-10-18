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Jeremie Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Convocados da Juventus: Boga está de volta

Juventus
J. Boga

A lista de Spalletti para o jogo contra a Lazio

A seguir, os jogadores convocados por Luciano Spalletti para a partida desta noite, às 20h45, da Juventus contra a Lazio no Allianz Stadium, válida pela sétima rodada do campeonato. Jeremie Boga volta a figurar entre os convocados.

  • Juventus x Lazio: os relacionados

    2 Celik


    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    7 Conceicao


    8 Koopmeiners


    9 Kolo Muani


    11 Zhegrova


    12 Douglas Luiz


    13 Boga


    15 Kalulu


    17 Alajbegovic


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    24 Rugani


    25 Vicario


    26 Lucumi


    27 Woltemade


    29 Sarr


    31 Gonzalez


    32 Cabal


    33 Neto


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