A seguir, os jogadores convocados por Maurizio Sarri para a partida de amanhã, às 18h, na casa da Juventus, pela 5ª rodada da Serie A.
Ficam fora Kossounou, Hien e Sulemana.
A seguir, os jogadores convocados por Maurizio Sarri para a partida de amanhã, às 18h, na casa da Juventus, pela 5ª rodada da Serie A.
Ficam fora Kossounou, Hien e Sulemana.
Goleiros: Carnesecchi, Pompei, Sportiello
Defensores: Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Mirra, Obric, Scalvini, Zappacosta
Meio-campistas: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski
Atacantes: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca
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