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Maurizio SarriGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Convocados da Atalanta: Kossounou fica em casa, a lista completa

Atalanta
Campeonato Italiano

A lista de convocados da Inter para a partida fora de casa contra a Juventus

A seguir, os jogadores convocados por Maurizio Sarri para a partida de amanhã, às 18h, na casa da Juventus, pela 5ª rodada da Serie A.



Ficam fora Kossounou, Hien e Sulemana.


  • Goleiros: Carnesecchi, Pompei, Sportiello

    Defensores: Bellanova, Bernasconi, Kolasinac, Kristensen, Mirra, Obric, Scalvini, Zappacosta

    Meio-campistas: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski

    Atacantes: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca


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