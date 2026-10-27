Conte no Manchester United? Sir Alex Ferguson disse: "Esse papel de técnico com controle total não existe mais"

Antonio Conte no lugar de Michael Carrick assim que começar a próxima pausa para as seleções? Na Inglaterra, há quem tenha certeza disso: a permanência do atual técnico do Manchester United, confirmada hoje, tem prazo de validade. Durante a próxima pausa, para os últimos jogos da Nations League, ele será demitido e substituído.

Quem entraria em seu lugar? Dificilmente seria o ex-técnico de Juventus, Inter e Napoli, porque seu estilo e sua maneira de trabalhar como treinador hoje pouco se alinham ao que pedem os torcedores dos Red Devils ao redor do mundo.

Ao menos, essa é a avaliação do Daily Mirror, que recorreu a declarações de Sir Alex Ferguson, técnico histórico e ídolo em Old Trafford. Há dois anos, sem se referir diretamente ao treinador de Salento, Ferguson explicou quais características um técnico deveria ter para ocupar seu antigo posto. Hoje, suas palavras enfraquecem a candidatura de Conte.