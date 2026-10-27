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Ao VivoIngressos
conte manchester unitedGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Conte no Manchester United? Sir Alex Ferguson disse: "Esse papel de técnico com controle total não existe mais"

Manchester United
Juventus
A. Conte

Antonio Conte no lugar de Michael Carrick assim que começar a próxima pausa para as seleções? Na Inglaterra, há quem tenha certeza disso: a permanência do atual técnico do Manchester United, confirmada hoje, tem prazo de validade. Durante a próxima pausa, para os últimos jogos da Nations League, ele será demitido e substituído.

Quem entraria em seu lugar? Dificilmente seria o ex-técnico de Juventus, Inter e Napoli, porque seu estilo e sua maneira de trabalhar como treinador hoje pouco se alinham ao que pedem os torcedores dos Red Devils ao redor do mundo.

Ao menos, essa é a avaliação do Daily Mirror, que recorreu a declarações de Sir Alex Ferguson, técnico histórico e ídolo em Old Trafford. Há dois anos, sem se referir diretamente ao treinador de Salento, Ferguson explicou quais características um técnico deveria ter para ocupar seu antigo posto. Hoje, suas palavras enfraquecem a candidatura de Conte.

  • "ESSA FUNÇÃO NÃO EXISTE MAIS"

    Ao falar no The Go Radio Business Show, Ferguson contestou a figura do treinador "que controla tudo", como Conte gostaria de ser e poderia ser:

    "Acho que esse papel de gestor (que cuida de tudo e mantém tudo sob controle, nota da redação) já desapareceu do futebol. Tive a sorte de passar um período como treinador no Manchester United, onde tive controle de grande parte do clube porque me envolvi completamente com ele. Além disso, eu tinha a personalidade e as habilidades de comunicação necessárias para isso."

  • Boa personalidade para lidar com muitas coisas diferentes

    "É fundamental, se você quer treinar um clube do tamanho do Manchester United, ter uma personalidade forte e ótima capacidade de organização para lidar com diferentes tipos de personalidade e de jogadores.

    Além disso, é preciso levar em conta os torcedores do mundo todo: não se trata apenas de satisfazer os próprios jogadores, mas também uma enorme torcida".

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