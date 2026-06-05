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“Conquistar troféus” e a classificação para a Liga dos Campeões - Evangelos Marinakis convence Jack Colback, o herói da promoção do Nottingham Forest
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Quando Marinakis concluiu a aquisição do Nottingham Forest
Marinakis assumiu o controle do City Ground ao concluir a aquisição do clube, que na época disputava a Championship, em maio de 2017. Naquela época, falava-se em projetos de cinco anos que levariam o Forest de volta ao lugar onde acreditam que ele pertence: entre a elite.
Essas alturas foram alcançadas em circunstâncias milagrosas sob o comando do lendário Brian Clough, mas o futebol de primeira divisão estava ausente de Trentside desde 1999, quando Marinakis chegou àquela região — enquanto o bicampeão da Copa da Europa não disputava nenhuma competição continental desde 1996.
Promoção e chegada às semifinais da Carabao Cup, da FA Cup e da Liga Europa
Ambos os objetivos já foram alcançados, com a promoção para a Premier League conquistada em 2022 — bem dentro do prazo inicial de cinco anos. Steve Cooper conduziu o Forest à elite, com a glória da vitória na final do playoff sendo saboreada em Wembley — tendo mais quatro treinadores ocupado o banco de reservas desde então, todos eles assumindo o cargo em algum momento durante a agitada temporada 2025-26.
A equipe chegou às semifinais da Liga Europa, encerrando uma espera de 30 anos por futebol competitivo fora da Inglaterra, após ter chegado anteriormente às semifinais da Carabao Cup e da FA Cup.
Muitas batalhas contra o rebaixamento foram travadas para o gosto de Marinakis desde que os Reds voltaram ao topo, com a promessa de mais gastos no mercado de transferências por vir, à medida que as metas mais ambiciosas são perseguidas.
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Será que Marinakis conseguirá trazer títulos e a Liga dos Campeões para o City Ground?
Questionado sobre se Marinakis é capaz de conquistar títulos e garantir a participação na Liga dos Campeões, Colback — herói da promoção de 2022 —, em entrevista concedida em parceria com a Bally Bet, disse ao GOAL: “Lembro-me dele falando sobre isso logo após a nossa promoção. Como jogadores, a gente pensa: ‘Não tenho certeza disso, ainda é um pouco cedo’. Mas ele meio que confirmou isso — quase conseguiu a Liga dos Campeões na temporada passada e chegou às semifinais da Liga Europa nesta temporada.
“Acho que eles vão fazer boas contratações novamente. Não dá para ficar parado na Premier League hoje em dia, ela está sempre em movimento. Acho que a ambição pode ser a Europa e além, conquistar troféus; é o que o clube merece, porque é um clube fantástico.”
Marinakis personifica a mentalidade da “Cidade Rebelde” de Nottingham
O Forest e Marinakis têm sido bastante comentados desde que voltaram à Premier League. A vida raramente é monótona no City Ground, e acredita-se que os Reds tenham o líder perfeito no comando — já que a lendária mentalidade de “Rebel City”, inspirada em Robin Hood, é amplamente abraçada em Nottingham.
Os torcedores estão totalmente otimistas, assim como os que estão no vestiário. Outro ex-ídolo da torcida, o ex-atacante da seleção do País de Gales Rob Earnshaw, já havia falado ao GOAL sobre as atitudes de Marinakis — que sempre têm em mente o melhor para o clube: “Quando o Sr. Marinakis entra em campo e cumprimenta os jogadores no túnel, para mim não há absolutamente nada de errado nisso.
“Além disso, na Grécia, quando você é o proprietário, tem o direito de entrar no vestiário, de entrar em campo; faz parte do jogo, já que você vem para fazer parte dele — você conversa com os jogadores e é o homem no meio. Como proprietário, você tem uma noção melhor do que está acontecendo dentro do clube de futebol.
“Não vejo problema nisso e acho que o Sr. Marinakis fez um trabalho fantástico. Ele é, claro, muito implacável e muito determinado, muito direto em suas atitudes, mas levou este clube de futebol — nos últimos cinco ou seis anos — para onde ele deveria estar: na Premier League, jogando na Europa e vivendo grandes noites europeias, disputando a Premier League e tendo a chance de chegar à Liga dos Campeões. Esses momentos são o que todo torcedor do Forest quer que aconteça.
“Eu gosto disso. Gosto que ele esteja envolvido. Acho que tem sido incrível e ele merece muito crédito, porque não investiu apenas no clube de futebol, mas se dedicou totalmente para levar o clube ao sucesso. Tem sido uma jornada e tanto, uns anos e tanto, mas não seria o Forest se fosse chato e não tivéssemos personalidades.
“O futebol tem a ver com personalidades, então adoro isso. Eles não deveriam ficar apenas sentados lá e você nunca ouvir nada deles na cabine. Eles fazem parte do clube de futebol e a personalidade deles transparece. Sou totalmente a favor disso.”
O Forest está pronto para voltar a investir de vista à temporada 2026-27
Os rumores sobre transferências voltaram a circular intensamente no City Ground — tanto em relação a contratações quanto a saídas —, com o objetivo de garantir que o técnico Vitor Pereira tenha um elenco repleto de estrelas à sua disposição para a temporada 2026-27 — um elenco capaz de almejar, em conjunto, uma classificação entre os sete primeiros e campanhas memoráveis nas competições de copa.
Há potencial para que mais heróis sejam criados às margens do rio Trent, com alguns jogadores que se enquadram nessa categoria — incluindo Colback — tendo retornado recentemente a um ambiente familiar.
A Bally Bet, parceira de camisa do Nottingham Forest, tem a missão de dar aos jogadores de base de longa data o reconhecimento que merecem. O grande Mark Crossley, do Forest, recebeu o desafio de montar o primeiro elenco All-Stars Vets da história, composto por verdadeiros ícones do esporte, em uma celebração de tudo o que torna o futebol de base grandioso.
Crossley contou com o apoio de outros rostos conhecidos do Forest ao montar o Bally Bet All-Stars. O All-Stars recebeu tratamento de primeira divisão, trocando os campos de lazer pelo City Ground, ao enfrentar uma equipe de lendas do Forest cuidadosamente selecionadas em 28 de maio.