“Conquistar troféus” e a classificação para a Liga dos Campeões - Evangelos Marinakis convence Jack Colback, o herói da promoção do Nottingham Forest

O Forest e Marinakis têm sido bastante comentados desde que voltaram à Premier League. A vida raramente é monótona no City Ground, e acredita-se que os Reds tenham o líder perfeito no comando — já que a lendária mentalidade de “Rebel City”, inspirada em Robin Hood, é amplamente abraçada em Nottingham.

Os torcedores estão totalmente otimistas, assim como os que estão no vestiário. Outro ex-ídolo da torcida, o ex-atacante da seleção do País de Gales Rob Earnshaw, já havia falado ao GOAL sobre as atitudes de Marinakis — que sempre têm em mente o melhor para o clube: “Quando o Sr. Marinakis entra em campo e cumprimenta os jogadores no túnel, para mim não há absolutamente nada de errado nisso.

“Além disso, na Grécia, quando você é o proprietário, tem o direito de entrar no vestiário, de entrar em campo; faz parte do jogo, já que você vem para fazer parte dele — você conversa com os jogadores e é o homem no meio. Como proprietário, você tem uma noção melhor do que está acontecendo dentro do clube de futebol.

“Não vejo problema nisso e acho que o Sr. Marinakis fez um trabalho fantástico. Ele é, claro, muito implacável e muito determinado, muito direto em suas atitudes, mas levou este clube de futebol — nos últimos cinco ou seis anos — para onde ele deveria estar: na Premier League, jogando na Europa e vivendo grandes noites europeias, disputando a Premier League e tendo a chance de chegar à Liga dos Campeões. Esses momentos são o que todo torcedor do Forest quer que aconteça.

“Eu gosto disso. Gosto que ele esteja envolvido. Acho que tem sido incrível e ele merece muito crédito, porque não investiu apenas no clube de futebol, mas se dedicou totalmente para levar o clube ao sucesso. Tem sido uma jornada e tanto, uns anos e tanto, mas não seria o Forest se fosse chato e não tivéssemos personalidades.

“O futebol tem a ver com personalidades, então adoro isso. Eles não deveriam ficar apenas sentados lá e você nunca ouvir nada deles na cabine. Eles fazem parte do clube de futebol e a personalidade deles transparece. Sou totalmente a favor disso.”