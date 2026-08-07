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coutoGetty Images

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Conheça Yan Couto: o novo reforço do Como vindo do Borussia Dortmund e o mais recente golpe de mestre internacional de Cesc Fàbregas

Como
Y. Couto
Borussia Dortmund
Mercado da bola

O Como está montando um elenco de nível de Champions League e anunciou oficialmente a chegada de Yan Couto, do Borussia Dortmund, exatamente o reforço de que precisava pelo lado direito.

O Como está em grande fase neste verão e acaba de fechar mais um grande negócio. Yan Couto chega vindo do Borussia Dortmund, com a contratação confirmada na noite de quarta-feira.

O negócio por Trevoh Chalobah , do Chelsea, também está fechado, embora ainda aguarde confirmação oficial. Agora, o Como concluiu mais uma operação.

"O Como 1907 , diz o site do clube, tem o prazer de anunciar a contratação por empréstimo do lateral-direito da seleção brasileira Yan Couto, vindo do Borussia Dortmund, para a temporada 2026/27".


"Yan é um jogador corajoso e tecnicamente forte, disse Cesc Fabregas, que nos dá várias opções pelo lado direito. Ele gosta de avançar, tem muita energia e se encaixa bem na nossa forma de jogar. Ainda é jovem, mas já adquiriu experiência importante e acreditamos que pode continuar evoluindo conosco".

"Estou muito feliz por estar aqui , foram as primeiras palavras de Yan Couto, gosto muito da forma como o time joga e da filosofia deles, e espero ajudar a equipe a melhorar ainda mais. Acredito que este é um passo importante para a minha carreira e mal posso esperar para começar".


  • Quem é Yan Couto: posição e características

    Nascido em 2002, o agressivo lateral-direito brasileiro Yan Couto passou pelas categorias de base do Manchester City antes de realmente decolar no Girona. Foi lá que ele viveu sua temporada de afirmação em 2023/24, com 10 assistências para ajudar a levar o clube a um histórico terceiro lugar em La Liga.

    Depois, se transferiu para o Borussia Dortmund, onde passou as últimas duas temporadas ganhando experiência vital na Champions League. Ele até balançou as redes contra a Juventus durante um emocionante empate por 4 a 4 em Turim há um ano.

    Embora tenha ficado fora da convocação mais recente do Brasil para a Copa do Mundo, ele seguiu firmemente no radar da seleção. Agora, ao chegar ao Como, Couto está pronto para assumir a vaga de titular pelo lado direito da defesa, dando a Cesc Fàbregas uma nova e potente arma ofensiva.

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  • COMO-YAN COUTO: os detalhes do negócio

    Após um acordo verbal alcançado há apenas alguns dias, Como e Borussia Dortmund finalizaram os termos para o lateral-direito brasileiro nascido em 2002.

    Os clubes concordaram com uma taxa de empréstimo de € 2 milhões, que inclui uma opção de tornar a transferência definitiva por mais de € 20 milhões.

  • O verão agitado do Como

    Chalobah e Yan Couto representam a sexta e a sétima contratações do Como em uma movimentada janela de transferências de verão.

    Eles se juntam a um recrutamento já impressionante: Milla chega para reforçar o meio-campo, Cuenca fortalece a defesa, Kaiki assume o lado esquerdo, e Liberali ocupa a função de camisa 10. A cereja do bolo, porém, é a confirmação de Nico Paz.

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