O Como está em grande fase neste verão e acaba de fechar mais um grande negócio. Yan Couto chega vindo do Borussia Dortmund, com a contratação confirmada na noite de quarta-feira.

O negócio por Trevoh Chalobah , do Chelsea, também está fechado, embora ainda aguarde confirmação oficial. Agora, o Como concluiu mais uma operação.

"O Como 1907 , diz o site do clube, tem o prazer de anunciar a contratação por empréstimo do lateral-direito da seleção brasileira Yan Couto, vindo do Borussia Dortmund, para a temporada 2026/27".





"Yan é um jogador corajoso e tecnicamente forte, disse Cesc Fabregas, que nos dá várias opções pelo lado direito. Ele gosta de avançar, tem muita energia e se encaixa bem na nossa forma de jogar. Ainda é jovem, mas já adquiriu experiência importante e acreditamos que pode continuar evoluindo conosco".

"Estou muito feliz por estar aqui , foram as primeiras palavras de Yan Couto, gosto muito da forma como o time joga e da filosofia deles, e espero ajudar a equipe a melhorar ainda mais. Acredito que este é um passo importante para a minha carreira e mal posso esperar para começar".



