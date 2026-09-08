O campeão norueguês Viking FK entra no confronto de quarta-feira pela Champions League contra o VfB Stuttgart com uma das estruturas mais incomuns do futebol europeu: dois treinadores principais. Morten Jensen e Bjarte Lunde Aarsheim dividem igualmente o comando da equipe desde janeiro de 2021.

Em vez de recorrer a uma estrutura tradicional de técnico e auxiliar, os dois têm o mesmo poder e tomam juntos as principais decisões táticas.

Longe de ser uma solução temporária, essa filosofia de gestão compartilhada transformou o Viking em uma força formidável no futebol nacional e europeu.