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Conheça o Viking FK: o clube da Liga dos Campeões que opera com dois técnicos principais
O clube que opera com dois técnicos principais
O campeão norueguês Viking FK entra no confronto de quarta-feira pela Champions League contra o VfB Stuttgart com uma das estruturas mais incomuns do futebol europeu: dois treinadores principais. Morten Jensen e Bjarte Lunde Aarsheim dividem igualmente o comando da equipe desde janeiro de 2021.
Em vez de recorrer a uma estrutura tradicional de técnico e auxiliar, os dois têm o mesmo poder e tomam juntos as principais decisões táticas.
Longe de ser uma solução temporária, essa filosofia de gestão compartilhada transformou o Viking em uma força formidável no futebol nacional e europeu.
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Gestão dupla rende sucesso imediato
A estrutura com dois técnicos trouxe resultados notáveis para o clube sediado em Stavanger. Sob o comando de Jensen e Lunde Aarsheim, o Viking se consolidou no topo do futebol norueguês e conquistou seu primeiro título da Eliteserien em 34 anos, em 2025.
A estrutura de liderança dupla também trouxe consistência no cenário doméstico, com o Viking seguindo firme na briga pelo título ao lado do Bodo/Glimt.
Jensen demonstrou alegria depois que o triunfo no play-off sobre o Dinamo Zagreb garantiu futebol europeu, chamando a conquista de "avassaladora e tudo com que sempre sonhamos".
Responsabilidades iguais e raízes locais profundas
Jensen e Lunde Aarsheim dividem igualmente as responsabilidades nos dias de jogo, a carga de trabalho e os compromissos com a imprensa. Ambos os técnicos têm fortes laços com o clube, com Lunde Aarsheim ocupando o oitavo lugar na lista histórica de jogadores com mais partidas pelo Viking.
Em campo, o principal jogador e capitão Zlatko Tripic atua como o elo crucial na execução da visão compartilhada dos técnicos.
Tripic marcou nos dois jogos da vitória no playoff contra o Dinamo Zagreb para garantir a primeira participação do Viking na fase principal da Champions League desde 1992.
- Grubisic
Testando o modelo de dois técnicos no grande palco
O Viking leva sua estrutura de comando com dois treinadores à Alemanha para um confronto memorável contra o VfB Stuttgart na MHP Arena.
A viagem de 1.150 quilômetros saindo de Stavanger oferece a Jensen e Lunde Aarsheim o palco ideal para demonstrar sua filosofia única.
O Viking tentará executar com eficiência o plano de jogo de seus co-treinadores para conquistar um resultado histórico no cenário europeu.
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