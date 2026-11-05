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Atalanta BC v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Conference League: Atalanta joga mal e empata com o Kairat Almaty graças a Krstovic

Atalanta
Atalanta x Kairat Almaty
Kairat Almaty
Conference League

Na quarta rodada da Conference League, Atalanta 1 x 1 Kairat Almaty

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Na quarta rodada da Conference League, a Atalanta empata em casa com o Kairat Almaty por 1 a 1. A Atalanta sai atrás no placar, mas chega ao empate com Krstovic no segundo tempo. Na classificação, os donos da casa, de Bérgamo, chegam a 4 pontos, enquanto a equipe cazaque vai a 2. A equipe de Sarri tem uma atuação apagada: cria pouquíssimas chances, sofre o gol no início do segundo tempo, volta a correr riscos e só consegue reagir parcialmente no fim da partida, graças a Krstovic, que saiu do banco.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1 A 1

GOLS: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

  • GOLS E MELHORES LANCES

    94' - No último minuto dos acréscimos, Pasalic tenta, mas a bola passa por cima

    82' - A Atalanta empata com um toque de Krstovic de perto, após cobrança de escanteio

    80' - Ederson quase empata com um chute de direita de primeira, defendido por Anarbekov

    75' - Carnesecchi defende uma finalização de perto

    71' - Belo chute de direita de Elmas, bem defendido pelo goleiro adversário

    64' - Gol de Elmas anulado por impedimento claro

    59' - Idele chuta de direita de primeira, mas a bola passa por cima do travessão

    53' - Gual fica cara a cara com Carnesecchi após um contra-ataque, supera a defesa e marca com um chute preciso de esquerda, após passe de Edmilson 

    48' - Rowe tenta novamente com um chute colocado, que passa muito acima e para fora

    41' - Samardzic tenta, sem sucesso

    32' - Scamacca tenta com um chute de direita, defendido facilmente por Anarbekov

    30' - Pasalic desperdiça uma chance a poucos passos do gol

    29' - Carnesecchi faz duas defesas em finalizações fracas e consecutivas dos cazaques da entrada da área

    25' - Rowe tenta novamente com um belo chute colocado de direita, que o goleiro adversário desvia para escanteio

    11' - Kasabulat quase marca contra com um recuo perigosíssimo

    5' - Rowe aparece novamente e cabeceia por cima do travessão

    4' - Rowe arrisca da entrada da área, e o goleiro cazaque defende

    2' - O Kairat tenta com uma cabeçada de Edmilson 

  • ESCALAÇÕES OFICIAIS E SÚMULA

    ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

    GOLS: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (74' Zappacosta); Elmas, Pasalic; Sulemana (46' Ederson), Samardzic (58' De Ketelaere), Rowe (58' Zalewski); Scamacca (67' Krstovic). Técnico: Maurizio Sarri

    Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt (82' Baybek), Mata; Tuyakbayev (63' Jukkola), Mendonca (82' Sadybekov), Oksanen; Marc Gual (74' Tapalov), Edmilson (63' Bekbolat). Técnico: Arutyunyan

    ÁRBITRO: Weinberger

    ADVERTIDOS: Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A), Scamacca (A), Mrınskiy (K), Jukkola (K), Bekbolat (K)

    EXPULSOS: -

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