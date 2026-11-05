94' - No último minuto dos acréscimos, Pasalic tenta, mas a bola passa por cima
82' - A Atalanta empata com um toque de Krstovic de perto, após cobrança de escanteio
80' - Ederson quase empata com um chute de direita de primeira, defendido por Anarbekov
75' - Carnesecchi defende uma finalização de perto
71' - Belo chute de direita de Elmas, bem defendido pelo goleiro adversário
64' - Gol de Elmas anulado por impedimento claro
59' - Idele chuta de direita de primeira, mas a bola passa por cima do travessão
53' - Gual fica cara a cara com Carnesecchi após um contra-ataque, supera a defesa e marca com um chute preciso de esquerda, após passe de Edmilson
48' - Rowe tenta novamente com um chute colocado, que passa muito acima e para fora
41' - Samardzic tenta, sem sucesso
32' - Scamacca tenta com um chute de direita, defendido facilmente por Anarbekov
30' - Pasalic desperdiça uma chance a poucos passos do gol
29' - Carnesecchi faz duas defesas em finalizações fracas e consecutivas dos cazaques da entrada da área
25' - Rowe tenta novamente com um belo chute colocado de direita, que o goleiro adversário desvia para escanteio
11' - Kasabulat quase marca contra com um recuo perigosíssimo
5' - Rowe aparece novamente e cabeceia por cima do travessão
4' - Rowe arrisca da entrada da área, e o goleiro cazaque defende
2' - O Kairat tenta com uma cabeçada de Edmilson