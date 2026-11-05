94' - No último minuto dos acréscimos, Pasalic tenta, mas a bola passa por cima

82' - A Atalanta empata com um toque de Krstovic de perto, após cobrança de escanteio

80' - Ederson quase empata com um chute de direita de primeira, defendido por Anarbekov

75' - Carnesecchi defende uma finalização de perto

71' - Belo chute de direita de Elmas, bem defendido pelo goleiro adversário

64' - Gol de Elmas anulado por impedimento claro

59' - Idele chuta de direita de primeira, mas a bola passa por cima do travessão

53' - Gual fica cara a cara com Carnesecchi após um contra-ataque, supera a defesa e marca com um chute preciso de esquerda, após passe de Edmilson

48' - Rowe tenta novamente com um chute colocado, que passa muito acima e para fora

41' - Samardzic tenta, sem sucesso

32' - Scamacca tenta com um chute de direita, defendido facilmente por Anarbekov

30' - Pasalic desperdiça uma chance a poucos passos do gol

29' - Carnesecchi faz duas defesas em finalizações fracas e consecutivas dos cazaques da entrada da área

25' - Rowe tenta novamente com um belo chute colocado de direita, que o goleiro adversário desvia para escanteio

11' - Kasabulat quase marca contra com um recuo perigosíssimo

5' - Rowe aparece novamente e cabeceia por cima do travessão

4' - Rowe arrisca da entrada da área, e o goleiro cazaque defende

2' - O Kairat tenta com uma cabeçada de Edmilson