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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Complexa equação financeira com o Al-Hilal: Benzema deixa o Al-Shabab em situação constrangedora

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Opções limitadas: 330 milhões de riais complicam a situação para os dois lados

A crise de Karim Benzema com o Al-Hilal caminha para um novo rumo, depois de surgir uma possível opção para o futuro do atacante francês caso sua relação com o clube azul chegue ao fim.

O desejo do jogador aponta, até o momento, para um caminho diferente, diante de sua insistência em manter a postura de recusar qualquer solução relacionada à sua crise com o Al-Hilal, a não ser a aceitação de suas exigências financeiras ou a rescisão amigável do contrato com o pagamento integral dos valores restantes a que tem direito.

  • Pedido para facilitar os trâmites da negociação: Benzema recusa o Al-Shabab

    Fontes bem informadas revelaram ao jornal "Asharq Al-Awsat", neste domingo, que o Al-Shabab entrou como uma das partes na crise de Benzema, manifestando seu desejo de contratar o veterano jogador.

    O Al-Shabab pediu à Liga Saudita de Futebol Profissional ajuda para facilitar os trâmites da transferência de Benzema, depois de ter dado seu aval à contratação do atacante francês, mas este ainda mantém sua posição contrária à transferência para o Al-Shabab.

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    Benzema informou à diretoria do Al-Hilal, segundo a mesma fonte, sua intenção de continuar no clube, ou de chegar a um acordo para encerrar seu contrato de forma amigável, caso em que receberia todos os seus valores financeiros restantes até o fim do contrato, previsto para 30 de junho de 2027.

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  • Os segredos de Benzema com o Al-Hilal: dois contratos e uma cláusula complexa para romper o vínculo

    Segundo o "Asharq Al-Awsat", Benzema recebe do Al-Hilal 25 milhões de dólares por ano, de acordo com o contrato direto entre as duas partes.

    O valor dos vencimentos restantes do atacante francês, a partir de setembro e até o fim de junho de 2030, é de cerca de 20,8 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 78,1 milhões de riais sauditas.

    O vínculo financeiro de Benzema não se limita ao seu contrato com o Al-Hilal, já que o jornal revelou, no mesmo relatório, a existência de outro contrato independente, no valor de 23 milhões de dólares por ano e com vigência até 2030, financiado por meio do programa de atração de talentos da Liga Saudita de Futebol Profissional.

    O segundo contrato está ligado a funções desempenhadas por Benzema na promoção do futebol saudita e nos eventos a ele relacionados, ao passo que o valor dos seus vencimentos restantes, presumindo-se a continuidade do contrato até 30 de junho de 2030, chega a cerca de 330,6 milhões de riais.

    Esse contrato inclui uma cláusula que proíbe Benzema de jogar fora da Arábia Saudita durante todo o seu período de vigência, uma vez que sua transferência para um clube fora do reino e sua participação por ele levam ao cancelamento imediato do contrato.

    Esses detalhes conferem à transferência de Benzema para outro clube dentro da Liga Saudita uma vantagem do ponto de vista contratual, pois permite que ele mantenha o contrato com vigência até 2030; porém, a tentativa do Al-Shabab esbarrou, até o momento, na recusa do atacante francês.

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  • Outro obstáculo diante do Al-Shabab

    Antes de obter a aprovação de Benzema, o Al-Shabab precisa se desfazer de seu jogador inglês Josh Brownhill, de 30 anos, para permitir sua transferência rumo ao atacante francês.

    Ao mesmo tempo, as fontes confirmam que a posição de Benzema representa, até o momento, o maior obstáculo para o negócio, diante de sua forte recusa em vestir a camisa do Al-Shabab.

    Benzema também rejeita a opção de ser registrado apenas na lista asiática do Al-Hilal, para disputar a Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

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