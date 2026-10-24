Davide Nicola, técnico do Venezia, falou em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Genoa, válido pela oitava rodada da Serie A: "A vitória sobre o Napoli nos dá satisfação, mas, antes de falar de resultados, precisamos nos concentrar no trabalho que nos leva a ser competitivos. Estamos em último lugar e sabemos que precisamos apresentar um desempenho à altura, tanto pelo ambiente quanto pela qualidade do adversário. Precisamos aprender a manter as linhas próximas e compactas, tanto quando defendemos quanto quando atacamos. Esses comportamentos precisam se tornar automáticos. Não posso exigir tudo dos jogadores de uma vez, mas precisamos evoluir a cada semana. O Genoa? É uma equipe de nível, com um técnico muito competente e jogadores de qualidade, sobretudo no meio-campo ofensivo e no ataque. Encontraremos um ambiente difícil, mas temos condições de competir".
Como Spalletti com Kolo Muani? Nicola: "Adams quer mostrar quem é"
Por fim, mais uma defesa de Akor Adams, após as reações da torcida no primeiro tempo do jogo contra o Napoli: "Vejo um jogador que treina bem, respeita a camisa e dá tudo pela equipe. Estarei sempre ao lado dele. Quero promover a união de todos no clube, porque isso será fundamental para alcançarmos nosso objetivo. Eu com Adams como Spalletti com Kolo Muani? Nunca me comparo a situações que não vivo e que não conheço.Não foram nem vaias. Antes de tudo, a torcida tem o direito de expressar tudo o que pensa — relata o TuttoJuve.com —. Minha intenção é deixar claro que, se houver um jogador do Venezia que esteja aqui e não tenha a mentalidade de fazer tudo pelo Venezia, serei o primeiro a reconhecer isso. Mas vejo um jogador que treina como deve treinar quem quer mostrar quem é, que tem enorme respeito por quem representa e que dá tudo pelo objetivo. Com um jogador assim, estarei sempre ao lado dele, assim como os torcedores".
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