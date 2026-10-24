Como Spalletti com Kolo Muani? Nicola: "Adams quer mostrar quem é"

Por fim, mais uma defesa de Akor Adams, após as reações da torcida no primeiro tempo do jogo contra o Napoli: "Vejo um jogador que treina bem, respeita a camisa e dá tudo pela equipe. Estarei sempre ao lado dele. Quero promover a união de todos no clube, porque isso será fundamental para alcançarmos nosso objetivo. Eu com Adams como Spalletti com Kolo Muani? Nunca me comparo a situações que não vivo e que não conheço.Não foram nem vaias. Antes de tudo, a torcida tem o direito de expressar tudo o que pensa — relata o TuttoJuve.com —. Minha intenção é deixar claro que, se houver um jogador do Venezia que esteja aqui e não tenha a mentalidade de fazer tudo pelo Venezia, serei o primeiro a reconhecer isso. Mas vejo um jogador que treina como deve treinar quem quer mostrar quem é, que tem enorme respeito por quem representa e que dá tudo pelo objetivo. Com um jogador assim, estarei sempre ao lado dele, assim como os torcedores".







