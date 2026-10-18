Mudança de última hora nas escalações oficiais de Fiorentina x Como: o técnico do Como, Cesc Fabregas, precisou alterar a escalação pouco antes do apito inicial, colocando Smolcic no lugar de Yan Couto.
Getty Images Sport
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Como: Smalcic entra no lugar de Couto de última hora após problema durante o aquecimento
O zagueiro brasileiro havia sido inicialmente incluído na escalação titular divulgada nas súmulas oficiais, mas foi substituído pouco antes de entrar em campo. À espera de informações oficiais, segundo o fantacalcio.it a decisão parece ter sido motivada por um incômodo físico sentido pelo jogador durante o aquecimento antes da partida.
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