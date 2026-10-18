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Ao VivoIngressos
Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Como: Smalcic entra no lugar de Couto de última hora após problema durante o aquecimento

Fiorentina x Como
Como
Y. Couto
Campeonato Italiano
Fiorentina
I. Smolcic

Mudança para Cesc Fabregas após já ter entregue as escalações.

Mudança de última hora nas escalações oficiais de Fiorentina x Como: o técnico do Como, Cesc Fabregas, precisou alterar a escalação pouco antes do apito inicial, colocando Smolcic no lugar de Yan Couto.

  • O zagueiro brasileiro havia sido inicialmente incluído na escalação titular divulgada nas súmulas oficiais, mas foi substituído pouco antes de entrar em campo. À espera de informações oficiais, segundo o fantacalcio.it a decisão parece ter sido motivada por um incômodo físico sentido pelo jogador durante o aquecimento antes da partida.


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