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"Como se fosse um fantasma": Ronaldo ignora Jesus na semana da despedida

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Um final triste

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14 de nov. de 2026

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Cristiano Ronaldo detonou uma bomba ao anunciar sua aposentadoria do futebol internacional, mas os bastidores da decisão trouxeram detalhes ainda mais impactantes, depois que reportagens da imprensa portuguesa revelaram que o capitão da seleção sequer se deu ao trabalho de informar seu técnico Jorge Jesus sobre o passo que o colocou à beira do fim de sua trajetória com a camisa de seu país.

De acordo com o que noticiou o jornal português "Record", Ronaldo informou Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, sobre sua decisão, sem entrar em contato com Jesus ou dizer a ele que não voltaria a representar a seleção, em um gesto que reflete o nível de tensão a que os dois lados chegaram no último período.

  • Jesus espera Cristiano Ronaldo, e as mensagens seguem sem resposta

    A surpresa é que Jesus planejava convocar Cristiano Ronaldo para a lista da seleção portuguesa, que estava prevista para ser anunciada na sexta-feira, pois o treinador desejava continuar contando com seu capitão, antes de ficar claro que a relação entre os dois já não era a mesma.

    O jornal esclareceu que Cristiano Ronaldo não respondeu, ao longo das últimas semanas, às mensagens enviadas pelo técnico, o que revelou o aumento da distância entre as duas partes, depois de a relação deles ter chegado a um estágio de ruptura total após os acontecimentos ocorridos na capital dinamarquesa, Copenhague.

    Leia também: Entre o ouro e o choque: Cristiano Ronaldo e Messi, um começo épico e um final excepcional!

  • Os bastidores de Copenhague: o ponto de explosão

    Segundo o relatório, o que aconteceu em Copenhague foi o ponto de virada decisivo na relação entre Ronaldo e Jesus, já que as tentativas de contato posteriores não conseguiram restabelecer a normalidade, levando a relação rumo a um desfecho que muitos não esperavam entre o capitão da seleção e seu treinador.

    Diante desse clima, Ronaldo optou por pôr fim à sua trajetória internacional por meio de um vídeo publicado em suas contas oficiais na quinta-feira, anunciando que não voltaria a representar a seleção portuguesa, sem comunicar sua decisão ao treinador, que se preparava para convocá-lo novamente.

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    Fim lendário: uma despedida polêmica

    Cristiano Ronaldo deixa a seleção portuguesa aos 41 anos, depois de ter disputado 234 partidas internacionais, nas quais marcou 146 gols, mantendo-se como o jogador com mais participações e o maior artilheiro da história no âmbito das seleções, deixando para trás um legado excepcional difícil de repetir.

    Mas o fim dessa jornada não chegou da forma que o craque português desejava; em vez de uma despedida com a torcida ao lado dos companheiros e do treinador, o passo veio em meio a uma grave crise com Jesus, abrindo caminho para questionamentos sobre o que aconteceu nos bastidores e como a relação entre as duas partes chegou a esse desfecho.

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