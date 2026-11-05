Cristiano Ronaldo detonou uma bomba ao anunciar sua aposentadoria do futebol internacional, mas os bastidores da decisão trouxeram detalhes ainda mais impactantes, depois que reportagens da imprensa portuguesa revelaram que o capitão da seleção sequer se deu ao trabalho de informar seu técnico Jorge Jesus sobre o passo que o colocou à beira do fim de sua trajetória com a camisa de seu país.
De acordo com o que noticiou o jornal português "Record", Ronaldo informou Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, sobre sua decisão, sem entrar em contato com Jesus ou dizer a ele que não voltaria a representar a seleção, em um gesto que reflete o nível de tensão a que os dois lados chegaram no último período.