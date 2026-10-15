Como o Venezia vai jogar com Nicola: esquema tático, novos titulares e provável escalação

Caso Nicola considere mudar o esquema tático, o retorno de Mazzocchi será muito importante. O treinador já trabalhou com ele na Salernitana, com ótimos resultados.

Em um 4-4-2, Mazzocchi poderia atuar como lateral-direito, com Hainaut mais adiantado pelo mesmo lado. Do outro lado, Haps e Correia cobririam a faixa esquerda.

No centro da defesa, a experiência de Juan Jesus terá de fazer a diferença, com Bella-Kotchap como favorito para atuar ao seu lado. No meio-campo, além de Busio, quando ele voltar de lesão, haverá uma vaga para Basic, Sohm ou Kike Perez.

Considerando a quantidade de jogadores de lado de campo no elenco do Venezia, o 4-4-2 daria a Nicola a possibilidade de ajustar melhor a equipe defensivamente e, ao mesmo tempo, explorar bastante as jogadas pelas laterais.

E há também o ataque: será fundamental aproveitar o potencial de Akor Adams, o atacante de força física que Nicola sempre teve em suas equipes e que é necessário para fazer seu sistema ofensivo funcionar. Na Salernitana, por exemplo, fez milagre com a dupla Djuric-Bonazzoli, em certos aspectos semelhante à formada por Adams e Yeboah.

Uma alternativa interessante poderia ser Lauberbach, com seus 194 centímetros: um jogador com perfil semelhante ao de Djuric, com quem Nicola trabalhou tanto em Salerno quanto em Cremona.