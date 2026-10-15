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US Cremonese v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta
Traduzido por

Como o Venezia vai jogar com Nicola: esquema tático, novos titulares e provável escalação

Campeonato Italiano
Venezia

Após a demissão de Stroppa, o Venezia entregou o comando da equipe a Davide Nicola: como mudará a escalação com o novo treinador.

Após seis derrotas nas primeiras seis rodadas, apesar de apresentar um futebol positivo, o Venezia decidiu demitir Stroppa.

Davide Nicola assumirá seu lugar, e o anúncio oficial já foi feito. Mas o que mudará com a chegada do ex-técnico da Cremonese?

  • O VENEZIA MUDA DE ESQUEMA TÁTICO?

    Ao longo da carreira, Davide Nicola sempre utilizou o 3-5-2 como esquema de referência, o mesmo com que o Venezia começou a temporada.

    Tudo indica, portanto, que não haverá mudanças táticas radicais, mas as grandes dificuldades defensivas do Venezia podem mudar esse cenário.

    Afinal, Nicola é um treinador que prioriza a fase defensiva e, em seus trabalhos mais recentes, sobretudo na Salernitana e no Cagliari, chegou a mudar o esquema para encontrar mais equilíbrio.

    Por isso, vale ficar de olho na possibilidade de um 4-2-3-1 ou 4-4-2.

  • O RETORNO DE MAZZOCCHI, A VALORIZAÇÃO DE ADAMS

    Caso Nicola considere mudar o esquema tático, o retorno de Mazzocchi será muito importante. O treinador já trabalhou com ele na Salernitana, com ótimos resultados.

    Em um 4-4-2, Mazzocchi poderia atuar como lateral-direito, com Hainaut mais adiantado pelo mesmo lado. Do outro lado, Haps e Correia cobririam a faixa esquerda.

    No centro da defesa, a experiência de Juan Jesus terá de fazer a diferença, com Bella-Kotchap como favorito para atuar ao seu lado. No meio-campo, além de Busio, quando ele voltar de lesão, haverá uma vaga para Basic, Sohm ou Kike Perez.

    Considerando a quantidade de jogadores de lado de campo no elenco do Venezia, o 4-4-2 daria a Nicola a possibilidade de ajustar melhor a equipe defensivamente e, ao mesmo tempo, explorar bastante as jogadas pelas laterais.

    E há também o ataque: será fundamental aproveitar o potencial de Akor Adams, o atacante de força física que Nicola sempre teve em suas equipes e que é necessário para fazer seu sistema ofensivo funcionar. Na Salernitana, por exemplo, fez milagre com a dupla Djuric-Bonazzoli, em certos aspectos semelhante à formada por Adams e Yeboah.

    Uma alternativa interessante poderia ser Lauberbach, com seus 194 centímetros: um jogador com perfil semelhante ao de Djuric, com quem Nicola trabalhou tanto em Salerno quanto em Cremona.

  • A provável escalação do Venezia de Nicola

    As opções, portanto, são duas: manter a defesa com três jogadores ou passar para uma linha de quatro em busca de uma mudança de rumo.

    Estas são as duas variações táticas:

    (3-5-2): Stankovic; Juan Jesus, Bella-Kotchap, Moreno; Hainaut, Basic, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, Adams.

    (4-4-2): Stankovic; Mazzocchi, Juan Jesus, Bella-Kotchap, Haps; Hainaut, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams.

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