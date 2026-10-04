Como o Milan pode bancar Endrick, do Real Madrid (mesmo com a Champions League)

Para fazer um balanço definitivo, é preciso esperar algumas semanas, mas Endrick sabe que não pode se dar ao luxo de criar teias de aranha no banco: aos 20 anos, precisa jogar com continuidade. A saída em janeiro é uma opção concreta; resta apenas entender em qual molde. Segundo Matteo Moretto o ex-joia do Palmeiras abriu as portas para o Milan no verão, mas o Real Madrid travou tudo. O cenário para janeiro está destinado a mudar, com a abertura para um empréstimo (para não perder o controle sobre o jogador), opção que o Milan avalia, mas que não agrada particularmente a Cardinale. O número um da RedBird, que tem uma boa relação com a agência de Endrick, a Roc Nation, estuda uma proposta de compra em definitivo ou de empréstimo com obrigação de compra. Ao fundo, segue também a Roma, outro destino que agrada ao brasileiro.



