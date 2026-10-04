Ideias claras para o futuro. O Milan voltará a ser protagonista no mercado em janeiro com o objetivo de fechar uma contratação de peso. A ideia de Gerry Cardinale é presentear Ruben Amorim com um jogador de primeira prateleira, no estilo Gonçalo Ramos, que possa ser, portanto, um valor agregado dentro e fora de campo, para a equipe e para o clube. Hoje, o nome forte é o de Endrick, atacante nascido em 2006 e pertencente ao Real Madrid, pelo qual nesta temporada vem fazendo papel de figurante. Depois da conversa no início da temporada com Mourinho, o talento ex-Lione esperava jogar, ser a primeira alternativa aos titulares, mas os números dizem outra coisa: apenas uma partida e quatro minutos em campo em toda a temporada, no fim do duelo de La Liga contra o Elche.
Como o Milan pode bancar Endrick, do Real Madrid (mesmo com a Champions League)
O Real abre a possibilidade de empréstimo
Para fazer um balanço definitivo, é preciso esperar algumas semanas, mas Endrick sabe que não pode se dar ao luxo de criar teias de aranha no banco: aos 20 anos, precisa jogar com continuidade. A saída em janeiro é uma opção concreta; resta apenas entender em qual molde. Segundo Matteo Moretto o ex-joia do Palmeiras abriu as portas para o Milan no verão, mas o Real Madrid travou tudo. O cenário para janeiro está destinado a mudar, com a abertura para um empréstimo (para não perder o controle sobre o jogador), opção que o Milan avalia, mas que não agrada particularmente a Cardinale. O número um da RedBird, que tem uma boa relação com a agência de Endrick, a Roc Nation, estuda uma proposta de compra em definitivo ou de empréstimo com obrigação de compra. Ao fundo, segue também a Roma, outro destino que agrada ao brasileiro.
Quanto custa Endrick
Quem confirmou o interesse de Cardinale em Endrick foi Pato, ex-atacante do Milan, à margem do Festival dello Sport de Trento: "Acredito que ele precise mudar, porque é duro para ele jogar em Madri. Sei que Cardinale estava tentando levá-lo para o Milan, nós conversamos sobre isso, mas no fim não deu em nada. Em janeiro? Isso eu não sei". Contratado em 2022, Endrick custou ao Real Madrid 35 milhões de euros fixos, mais bônus de até 25 milhões. Para tirá-lo em definitivo, é necessária uma proposta importante, não inferior a 60 milhões de euros.
Champions não é necessária para a contratação de Endrick
Em outras situações, o Milan teria esperado até junho ou, de qualquer forma, até depois de atingir o objetivo mínimo, ou seja, a classificação para a próxima Champions League, mas a concorrência é forte e o AC Milan demonstrou que pode fazer investimentos importantes mesmo sem a principal competição europeia. Como informa Calcio e Finanza , as contas foram sustentadas sobretudo pelas fontes de receita menos diretamente dependentes dos resultados esportivos na Europa. Pela primeira vez na história do clube, os patrocínios superaram a marca de 100 milhões de euros, enquanto também cresceram as receitas de bilheteria ligadas à Serie A e houve um recurso importante às mais-valias. No exercício 2021/22, o último anterior à entrada da RedBird, o faturamento era de 297,7 milhões de euros: em relação àquele momento, o crescimento foi de 56,1%.
A escolha da Adidas
O Milan, que no fim de outubro apresentará com a Inter o projeto do novo estádio em San Siro, quer continuar crescendo no campo das receitas de bilheteria e de patrocínio. Nessa perspectiva, surgem os rumores de um retorno à Adidas como fornecedora de material esportivo, ao fim do contrato com a Puma, previsto para 30 de junho de 2028. Como informa Calcio e Finanza, atualmente a empresa alemã paga ao Milan pouco mais de 25 milhões de euros pelo patrocínio técnico (dado oficial referente ao último balanço disponível, temporada 2024/25). Do documento sobre o exercício de 2025/26 surgirá o valor do acordo da temporada passada, mas, em todo caso, é razoável esperar um crescimento também sob esse aspecto em caso de um novo acerto com a Adidas.
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