Getty
Traduzido por
Como o “mago da matemática” Tony Bloom superou as expectativas no Brighton, com o torcedor que virou dono e busca títulos sendo mais do que apenas um “benfeitor generoso”
- Getty/GOAL
De Withdean à Conference League pelo Brighton
Na virada do século 21, o Brighton se viu apreensivo com a própria existência do clube. Essa ameaça acabou sendo afastada, mas houve um período como nômade do futebol após deixar o Goldstone Ground, com uma breve ida para Gillingham e, depois, para as longe do ideal instalações do Withdean Stadium, que era uma arena de atletismo construída para esse fim.
Bloom, que era torcedor do clube desde sempre, apareceu em cena em 2009. Ele ajudou a viabilizar os planos para o que hoje é o impressionante Amex Stadium, além de comandar uma ascensão da League One à Premier League ao longo de sete temporadas. Os últimos nove anos foram vividos na elite.
O Brighton está voando de volta à Europa, após se classificar para a Conference League, e poucos poderiam ter previsto que tais patamares seriam alcançados quando o clube ainda lutava para encontrar verba para transferências e obter permissão para o planejamento do estádio, pouco mais de duas décadas atrás.
Bloom ajudou a financiar a construção do Amex Stadium
McGhee participou de parte desse processo e, com a abertura da galeria ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ em meio às celebrações pelos 125 anos de história do clube, o escocês contou à GOAL como os primeiros alicerces foram colocados: “Conseguimos a permissão, Dick Knight e sua campanha, marchando para cima e para baixo na orla, e eu fazia palestras e pregava que deveríamos ter um estádio e que eles deveriam nos dar permissão.
“Conseguimos a permissão, mas depois não havia nenhuma perspectiva de construí-lo. E então Tony entrou em cena, claro. Mas, naquele momento, acho que as pessoas pensavam apenas que Tony, e digo apenas, só pagaria pela construção de um estádio.
“Elas não perceberam o que ele estava trazendo com ele, em termos de ambição e visão, que iam além de um novo estádio, com o centro de treinamento, a infraestrutura e o nível a que ele levou isso agora. Então, elas não entenderam bem o que estavam recebendo, mesmo quando Tony deu esse passo.”
- Getty
Bloom é um torcedor do Brighton dando as cartas na diretoria
Bloom ajudou os torcedores do Brighton a viver o sonho que ele compartilha, com McGhee acrescentando sobre o impacto do ex-apostador esportivo e jogador de pôquer: “Eu vejo Ray Bloom regularmente, o tio dele, que era diretor quando eu era técnico, e ele costumava se encontrar regularmente com Dick Knight e comigo para almoçar numa sexta-feira no Topolino's, em Brighton, e ele sempre me falava sobre esse jovem sobrinho genial dele, que era um mago da matemática. Então eu já tinha ouvido falar de Tony quando ele era garoto, muito antes de eu perceber no que ele se tornaria. Então, eles têm uma grande ligação.
“Eu estava almoçando no jogo contra o Villa, em um lounge, é o Harry Bloom Lounge, então a família dele tem uma longa história com o clube, como diretores e como torcedores. Então, tenho certeza de que ele fez isso tanto pela família dele quanto pelo público do Brighton.”
Brighton mira grande título
O Brighton conquistou títulos da terceira e da quarta divisões, além da Supercopa da Inglaterra, e foi vice-campeão da final da Copa da Inglaterra de 1983. O clube está determinado a conquistar um troféu de grande expressão o mais rápido possível.
Sobre essa missão, McGhee disse: “Acho que Tony não está nisso para ser um benfeitor generoso. Acho que ele quer ganhar títulos, e está colocando as coisas no lugar para criar um time capaz disso. Eles têm uma chance este ano na Europa, têm uma chance todos os anos agora em um dos troféus nacionais.
“Não acho que eles tenham chance de ganhar a Premier League, mas acho que poderiam facilmente, com um pouco de sorte e um bom chaveamento, se ver na final da Copa da Inglaterra. Eles chegaram perto. Ou da Copa da Liga. Acho que essa é a progressão inevitável.”
- Michael Cheetham
Brighton voa para a Europa enquanto aniversário é celebrado
Uma nova galeria permanente que conta a história dos 125 anos do Brighton foi inaugurada no Brighton Museum & Art Gallery em 15 de agosto. A exposição interativa reúne objetos icônicos, lembranças preciosas, material de arquivo, filmes e histórias pessoais para contar a trajetória de um dos clubes mais resilientes do futebol inglês. Os visitantes vão explorar os triunfos, os reveses e os momentos decisivos que moldaram o BHAFC e seu lugar no coração da cidade por mais de um século.
O Brighton vai enfrentar o Manchester United na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, o que representa um teste sério logo no início, além de ter sido emparelhado com Panathinaikos e Getafe na Conference League, enquanto West Ham, Chelsea e o arquirrival Crystal Palace provaram recentemente que é possível saborear a glória europeia nessa competição.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.