Na virada do século 21, o Brighton se viu apreensivo com a própria existência do clube. Essa ameaça acabou sendo afastada, mas houve um período como nômade do futebol após deixar o Goldstone Ground, com uma breve ida para Gillingham e, depois, para as longe do ideal instalações do Withdean Stadium, que era uma arena de atletismo construída para esse fim.

Bloom, que era torcedor do clube desde sempre, apareceu em cena em 2009. Ele ajudou a viabilizar os planos para o que hoje é o impressionante Amex Stadium, além de comandar uma ascensão da League One à Premier League ao longo de sete temporadas. Os últimos nove anos foram vividos na elite.

O Brighton está voando de volta à Europa, após se classificar para a Conference League, e poucos poderiam ter previsto que tais patamares seriam alcançados quando o clube ainda lutava para encontrar verba para transferências e obter permissão para o planejamento do estádio, pouco mais de duas décadas atrás.