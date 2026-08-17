Como, nova oferta à Fiorentina por Kean: os valores e a fórmula

A oferta total é de cerca de 30 milhões de euros entre o empréstimo (5 milhões) e a obrigação de compra (25 milhões). O Como está em busca de um novo atacante, e o principal alvo segue sendo justamente o jogador nascido em 2000. O clube viola não quer vender o atleta e, por isso, não pretende discutir esses valores: a Fiorentina só o deixará sair diante de ofertas irrecusáveis, e portanto o Como certamente terá de aumentar a proposta se quiser contratar o jogador.