Chegam novidades importantes sobre o futuro do atacante da Fiorentina, Moise Kean, com uma nova proposta do Como de Cesc Fabregas.
Calciomercato
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Como, nova oferta à Fiorentina por Kean: os valores e a fórmula
A OFERTA
A oferta total é de cerca de 30 milhões de euros entre o empréstimo (5 milhões) e a obrigação de compra (25 milhões). O Como está em busca de um novo atacante, e o principal alvo segue sendo justamente o jogador nascido em 2000. O clube viola não quer vender o atleta e, por isso, não pretende discutir esses valores: a Fiorentina só o deixará sair diante de ofertas irrecusáveis, e portanto o Como certamente terá de aumentar a proposta se quiser contratar o jogador.
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