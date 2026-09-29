Como: no contrato de Fàbregas há cláusulas pró-Barcelona, Chelsea e Arsenal

Cedo ou tarde Cesc Fabregas deixará o Como. Os dirigentes do clube de Como sabem bem disso e também já declararam isso em várias ocasiões, mas o certo é que, por enquanto, esse momento não está tão próximo. O técnico espanhol está levando adiante um projeto à sua imagem e semelhança e, consequentemente, se não for ele a pedir isso explicitamente, não haverá nenhuma pressa por parte do clube em deixá-lo sair.





Segundo revelou Gianluca Di Marzio em entrevista ao Betarades, na Grécia, nos acordos assinados entre o ex-meio-campista e a sociedade, da qual ele também é um pequeno acionista, existem cláusulas de rescisão com valores simbólicos caso chegue um chamado de três clubes específicos.



