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cm grafica fabregas como
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Como: no contrato de Fàbregas há cláusulas pró-Barcelona, Chelsea e Arsenal

Como
Cesc Fábregas
Barcelona
Arsenal
Chelsea
Inter de Milão
Roma

O bastidor que pode facilitar a saída de Fàbregas do Como se um de seus ex-clubes o chamasse.

Cedo ou tarde Cesc Fabregas deixará o Como. Os dirigentes do clube de Como sabem bem disso e também já declararam isso em várias ocasiões, mas o certo é que, por enquanto, esse momento não está tão próximo. O técnico espanhol está levando adiante um projeto à sua imagem e semelhança e, consequentemente, se não for ele a pedir isso explicitamente, não haverá nenhuma pressa por parte do clube em deixá-lo sair.


Segundo revelou Gianluca Di Marzio em entrevista ao Betarades, na Grécia, nos acordos assinados entre o ex-meio-campista e a sociedade, da qual ele também é um pequeno acionista, existem cláusulas de rescisão com valores simbólicos caso chegue um chamado de três clubes específicos.


  • TRÊS CLÁUSULAS

    Segundo revelou Di Marzio, nos acordos com o Como, Fàbregas fez incluir uma cláusula de rescisão em valores simbólicos caso chegasse um chamado para treinar Arsenal, Chelsea ou Barcelona, não por acaso os três clubes mais importantes de sua carreira como jogador.

    Hoje, porém, tanto o Arsenal quanto o Barcelona optaram por renovar, blindando Arteta e Flick, enquanto em Londres o projeto de Xabi Alonso acaba de começar oficialmente. Portanto... não há pressa.

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  • Só por um grande clube

    Depois de ouvir, mas recusar, as investidas de Inter, Roma e Bayer Leverkusen, entre outros, o Como seguirá tentando manter seu "mestre". Se for Fabregas a pedir a saída, então, desta vez, o clube abrirá a porta e irá ao mercado em busca de um treinador com características e ideias de jogo semelhantes. Para Di Marzio, o nome mais adequado pode ser o de Alberto Aquilani, do Sassuolo, mas são apenas hipóteses.


    A certeza, de fato, é que neste momento Fabregas não tem pressa para sair.Se isso acontecer, será apenas por uma oportunidade única e irrepetível, em um grande clube que o faça dar o salto rumo ao Olimpo dos treinadores, competindo de verdade para ganhar troféus como a Champions League.



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