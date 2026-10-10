A passagem de Christopher Nkunku pelo Milan nunca decolou: o atacante francês havia chegado ao clube italiano vindo do Chelsea no verão de 2025 por pouco menos de 40 milhões, mas depois de apenas uma temporada já fez as malas novamente. Já em janeiro se falava de uma possível saída, depois o jogador permaneceu, mas com a reabertura da janela de transferências partiu rumo à Alemanha. Considerado fora dos planos do novo técnico do Milan, Ruben Amorim, depois de uma negociação com o Fenerbahçe e alguns rumores aqui e ali, o jogador voltou ao RB Leipzig. Foi ele quem forçou a ida para a Alemanha, tentando reencontrar um pouco de regularidade depois da temporada difícil na Itália.
Como Nkunku está indo no Leipzig e quanto o Milan pode ganhar com a compra definitiva
- AFP
Os números de Nkunku com o Leipzig
E, de fato, por enquanto a escolha tem se mostrado acertada. Nkunku voltou imediatamente a ser protagonista em um contexto que já conhecia, e em poucos meses já conquistou a todos ao assumir um lugar entre os titulares: quatro das seis aparições totais na nova temporada entre campeonato e Champions League foram como titular, a isso se somam o gol contra o Hamburgo - o primeiro desde que voltou à Alemanha - e o hat-trick diante do Eintracht Frankfurt. O ex-Milan também foi protagonista na Europa, com uma assistência para Maksimovic na partida do início de setembro contra o Como.
- AFP
Os números de Nkunku no Leipzig
O Milan e o Leipzig fecharam a transferência de Nkunku com base em um empréstimo oneroso de 3,5 milhões de euros com direito de compra ligeiramente abaixo dos 30 milhões de euros, em torno de 28. Nos acordos entre os dois clubes não está prevista a obrigação de compra em definitivo; ao fim da temporada, serão os alemães que decidirão se vão confirmá-lo ou não no elenco. Nesta temporada, o salário de Nkunku será dividido pela metade entre Milan e Leipzig, que pagarão 2,5 milhões de euros pelos 5 milhões líquidos totais que o jogador ganha, como foi estabelecido no momento da assinatura com o Milan.
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