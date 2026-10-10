A passagem de Christopher Nkunku pelo Milan nunca decolou: o atacante francês havia chegado ao clube italiano vindo do Chelsea no verão de 2025 por pouco menos de 40 milhões, mas depois de apenas uma temporada já fez as malas novamente. Já em janeiro se falava de uma possível saída, depois o jogador permaneceu, mas com a reabertura da janela de transferências partiu rumo à Alemanha. Considerado fora dos planos do novo técnico do Milan, Ruben Amorim, depois de uma negociação com o Fenerbahçe e alguns rumores aqui e ali, o jogador voltou ao RB Leipzig. Foi ele quem forçou a ida para a Alemanha, tentando reencontrar um pouco de regularidade depois da temporada difícil na Itália.