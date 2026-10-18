Mattia Liberali, meia-atacante do Como nascido em 2007, falou à DAZN após a vitória do Como por 3 a 1 fora de casa contra a Fiorentina. Titular na partida, Liberali marcou seu primeiro gol na Série A: "Em campo, pela ponta, me sinto bem e, quando jogo com Nico Paz, tenho mais liberdade: o técnico e a diretoria nunca me pressionaram. Precisamos entrar em campo para nos divertir e mostrar algo: eu e Baturina e Paz brincamos, e consigo aprender um pouco mais".
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Como, Liberali: "Com Nico Paz, jogo com mais liberdade"
O ex-jogador do Milan fala sobre a decisão tomada no verão: "Acho que tive clareza desde o início, o treinador conversou bastante comigo, mas eu sabia que queria vir para cá. Estou trabalhando muito e quero melhorar o físico e o fôlego, quero continuar lá e me adaptar à categoria".
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