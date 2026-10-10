Moise Kean não estará presente amanhã para Como-Roma. O atacante do Como e da Itália, ex-Fiorentina, ainda não se recuperou do problema na tíbia sofrido vestindo a camisa da Itália e que o obrigou a desfalcar a última partida contra a Turquia.
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Como, Kean desfalca contra a Roma: a situação
Escalado como titular apenas na partida contra o Parma, Moise Kean vive um início de temporada entre altos e baixos com a camisa do Como, que o tirou da Fiorentina por empréstimo de 10 milhões, com opção de compra fixada em 30 milhões. Caberá novamente a Douvikas liderar o ataque de Fàbregas na partida contra a Roma, marcada para amanhã às 12h30.
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