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Kean ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Como, Kean desfalca contra a Roma: a situação

M. Kean
Como
Campeonato Italiano

O atacante da Itália se recupera para a partida contra a Roma

Moise Kean não estará presente amanhã para Como-Roma. O atacante do Como e da Itália, ex-Fiorentina, ainda não se recuperou do problema na tíbia sofrido vestindo a camisa da Itália e que o obrigou a desfalcar a última partida contra a Turquia.

  • Escalado como titular apenas na partida contra o Parma, Moise Kean vive um início de temporada entre altos e baixos com a camisa do Como, que o tirou da Fiorentina por empréstimo de 10 milhões, com opção de compra fixada em 30 milhões. Caberá novamente a Douvikas liderar o ataque de Fàbregas na partida contra a Roma, marcada para amanhã às 12h30.



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