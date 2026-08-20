"Mercado aberto com o campeonato já começado? Não gosto, mas ninguém gosta. Talvez haja um jogador aqui que daqui a 2-3 semanas jogará em outro lugar. Sabemos, porém, que é assim. Esperamos que o mercado feche rapidamente, com 12-15 ou 20 jogadores. Agora há muitas dúvidas, um que te diz uma coisa ou outra. Também não é bom para eles, que são amigos, quando sabem que alguém vai embora. Um dia as regras vão mudar e ficaremos mais felizes. Se terminasse hoje, eu viraria a página rapidamente, e neste momento não está fechado. Mais ou menos somos os mesmos, mas com 4-5 jogadores substituídos rapidamente e bem. Agora falta aquele algo a mais para dar um passo adiante. É difícil, algumas vezes você tem mais sorte. No ano passado pegamos Diego Carlos no último segundo e ele nunca se machucou, mas corremos um risco. Um zagueiro forte que contratamos é Chalobah. Não é fácil, há muitíssimos nomes, conheço todos os zagueiros dos últimos dois anos e não é tão simples. Temos muitos jogadores aqui e não se sabe se vão embora. Não desejo isso a ninguém porque tudo muda sempre".







