Cesc Fabregas, técnico do Como, falou em entrevista coletiva antes da partida contra a Udinese, que neste sábado marcará a estreia da equipe de Como no campeonato. A seguir, as palavras do treinador espanhol, como publicadas pelo TMW: "Neste ano, começamos do zero. Zero jogos, zero pontos. Todos os times crescem, vão ao mercado, vamos ver como começaremos. Aos poucos, precisamos reencontrar quem éramos no ano passado e tentar melhorar. Esta é uma temporada muito especial, disputamos três competições, algo que nunca fizemos antes. Temos um elenco muito jovem, alguns jogadores e membros da comissão técnica nunca as enfrentaram. Vamos jogar a cada três dias. Há muitíssimas incógnitas. Sem Diego, depois vamos ver. A primeira temporada de muitas, mas sem pressão. A Champions é um presente, mas a Serie A e a Coppa Italia são muito importantes".
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Como, Fàbregas: "No mercado, nos falta aquele algo a mais para dar um passo a mais"
O mercado
"Mercado aberto com o campeonato já começado? Não gosto, mas ninguém gosta. Talvez haja um jogador aqui que daqui a 2-3 semanas jogará em outro lugar. Sabemos, porém, que é assim. Esperamos que o mercado feche rapidamente, com 12-15 ou 20 jogadores. Agora há muitas dúvidas, um que te diz uma coisa ou outra. Também não é bom para eles, que são amigos, quando sabem que alguém vai embora. Um dia as regras vão mudar e ficaremos mais felizes. Se terminasse hoje, eu viraria a página rapidamente, e neste momento não está fechado. Mais ou menos somos os mesmos, mas com 4-5 jogadores substituídos rapidamente e bem. Agora falta aquele algo a mais para dar um passo adiante. É difícil, algumas vezes você tem mais sorte. No ano passado pegamos Diego Carlos no último segundo e ele nunca se machucou, mas corremos um risco. Um zagueiro forte que contratamos é Chalobah. Não é fácil, há muitíssimos nomes, conheço todos os zagueiros dos últimos dois anos e não é tão simples. Temos muitos jogadores aqui e não se sabe se vão embora. Não desejo isso a ninguém porque tudo muda sempre".
Addai
"Addai já está aqui, está treinando sozinho e em duas semanas começa a treinar conosco. Em um mês, deve estar pronto".
Liberali
"Estou muito contente com Liberali, de verdade. Vê-lo jogar naquele nível contra Arsenal e Liverpool... além disso, é um garoto excepcional. Estou muito contente. O quão longo será esse caminho depende dele, mas, se continuar assim, com certeza trará muitas coisas para nós".
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