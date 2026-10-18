Como, Fàbregas: "Liberali não tem medo, tem uma ótima mentalidade, mas enfrenta muita concorrência"

Cesc Fabregas, técnico do Como, falou à DAZN após a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre a Fiorentina: "Não estivemos à altura nas bolas paradas, mas fomos muito bem na vontade de fazer gols e em manter a concentração, principalmente no fim da partida. No fim das contas, futebol é isso: você tenta preparar o jogo para criar condições de marcar".





O técnico espanhol acrescentou: "Como treinador, posso ajudar os jogadores a melhorar. Depois, depende deles, e isso é lindo. Não podemos esquecer que a Fiorentina é um time muito forte. Poupei Douvikas e Da Cunha na Champions para contar com eles hoje, em uma partida muito importante".



