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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Como, Fàbregas: "Liberali não tem medo, tem uma ótima mentalidade, mas enfrenta muita concorrência"

Como
Cesc Fábregas
Fiorentina x Como
Fiorentina
Campeonato Italiano

O técnico espanhol fala após a vitória em Florença

Cesc Fabregas, técnico do Como, falou à DAZN após a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre a Fiorentina: "Não estivemos à altura nas bolas paradas, mas fomos muito bem na vontade de fazer gols e em manter a concentração, principalmente no fim da partida. No fim das contas, futebol é isso: você tenta preparar o jogo para criar condições de marcar".


O técnico espanhol acrescentou: "Como treinador, posso ajudar os jogadores a melhorar. Depois, depende deles, e isso é lindo. Não podemos esquecer que a Fiorentina é um time muito forte. Poupei Douvikas e Da Cunha na Champions para contar com eles hoje, em uma partida muito importante".


  • LIBERALI NÃO TEM MEDO

    Por fim, sobre Liberali: "Não tem medo de jogar, tem uma ótima mentalidade, mas enfrenta muita concorrência. Ele também não estava bem, e administramos sua condição durante a semana".



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