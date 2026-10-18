Aos 14 minutos de Fiorentina-Como, o zagueiro do Como Chalobah cai no chão, tocando o tornozelo. Após alguns segundos de conversa com o banco, Cesc Fabregas decide fazer a substituição.
Getty Images Sport
Traduzido por
Como, Chalobah também é nocauteado: o que aconteceu
Sai Chalobah e entra Jacobo Ramon. A lesão de Chalobah se soma à sofrida por Couto durante o aquecimento: inicialmente na súmula, Couto fica de fora por causa de um incômodo, e Smolcic joga em seu lugar.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.