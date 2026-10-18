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Ao VivoIngressos
Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Como, Chalobah também é nocauteado: o que aconteceu

Como
T. Chalobah
Fiorentina x Como
Fiorentina
Campeonato Italiano

Lesão do zagueiro na partida contra a Fiorentina

Aos 14 minutos de Fiorentina-Como, o zagueiro do Como Chalobah cai no chão, tocando o tornozelo. Após alguns segundos de conversa com o banco, Cesc Fabregas decide fazer a substituição.

  • Sai Chalobah e entra Jacobo Ramon. A lesão de Chalobah se soma à sofrida por Couto durante o aquecimento: inicialmente na súmula, Couto fica de fora por causa de um incômodo, e Smolcic joga em seu lugar.


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