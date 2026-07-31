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Trevoh-Chalobah(C)GettyImages

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Como, Chalobah a um passo: horas decisivas para o acordo com o Chelsea, Fabregas cruza os dedos

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A negociação por Chalobah, do Chelsea, esquentou novamente: desfecho cada vez mais próximo.

Trevoh Chalobah e o Como, um casamento que precisa acontecer. O zagueiro inglês está cada vez mais perto da transferência para a beira do Lago, tanto que uma reviravolta pode acontecer já nesta noite. O acordo sobre os termos contratuais foi fechado há mais de uma semana, e agora o clube lariano está se aproximando cada vez mais das exigências do Chelsea.

  • OPERAÇÃO DE 30 MILHÕES

    A Inter havia feito apenas uma sondagem e agora mira com força o Cuti Romero. Trevoh Chalobah tem o Como na cabeça e espera apenas uma ligação para voar para a Itália e iniciar uma nova e estimulante aventura profissional. O Como está cada vez mais perto do objetivo, chegará aos 30 milhões, que sempre foi a pedida do Chelsea. Nas próximas horas, está prevista uma ligação entre os clubes para chegar ao acordo definitivo.

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