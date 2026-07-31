A Inter havia feito apenas uma sondagem e agora mira com força o Cuti Romero. Trevoh Chalobah tem o Como na cabeça e espera apenas uma ligação para voar para a Itália e iniciar uma nova e estimulante aventura profissional. O Como está cada vez mais perto do objetivo, chegará aos 30 milhões, que sempre foi a pedida do Chelsea. Nas próximas horas, está prevista uma ligação entre os clubes para chegar ao acordo definitivo.