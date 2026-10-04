Buzzi
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Como age rápido para amarrar o principal atacante de Cesc Fabregas em meio a forte interesse no mercado de transferências
Garantindo o futuro da estrela revelação
O Como preparou um novo contrato até 2031 para manter Diao longe de vários grandes clubes europeus após seu início voando na temporada. De acordo com La Gazzetta dello Sport, a diretoria agiu depois de o ponta marcar dois gols na liga e balançar as redes na histórica vitória do Como por 4 a 1 sobre o RB Leipzig em sua estreia na Champions League.
Depois de sair do banco para inspirar a virada contra a Udinese na estreia da equipe na Serie A, o jogador de 21 anos se firmou como o dono absoluto da ponta direita.
- Getty Images Sport
Evolução tática sob o comando de Cesc Fàbregas
Fabregas elogiou a maturação tática do jovem depois de ele marcar duas vezes na contundente vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Genoa, no início de setembro. Destacando a disposição de seu pupilo para ajudar na defesa, o treinador afirmou: "Diao fez sua partida mais completa desde que está no Como. Precisamos educar esses garotos; eles têm 20 anos, e é normal que façam um jogo nota 8 e outro nota 5. Hoje gostei muito de como ele trabalhou defensivamente: se melhorar nisso, pode se tornar um grande jogador."
Superando a decepção de uma lesão que marcou a carreira
O acordo planejado acontece depois de Diao superar uma fratura em um osso do pé direito em abril de 2025 e uma recaída dolorosa no verão. Agora, ele está totalmente recuperado e lidera as estatísticas de dribles da Serie A, com 16 dribles certos em cinco jogos. Ao lado de Nico Paz e Baturina, esse jovem trio ofensivo transformou o Como em um dos ataques mais perigosos da liga.
- Getty Images Sport
Mantendo o embalo diante de testes de elite
A principal missão de Diao agora é se manter em forma e evitar lesões em meio a uma sequência intensa de jogos da Serie A e de competições europeias. Sua confiança está nas alturas depois de ter começado como titular em dois jogos consecutivos de Senegal durante a pausa para as seleções. Se continuar trabalhando duro nos dois lados do campo, ele pode ajudar a equipe de Fabregas a brigar por outra vaga entre os quatro primeiros nesta temporada.
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