O Como preparou um novo contrato até 2031 para manter Diao longe de vários grandes clubes europeus após seu início voando na temporada. De acordo com La Gazzetta dello Sport, a diretoria agiu depois de o ponta marcar dois gols na liga e balançar as redes na histórica vitória do Como por 4 a 1 sobre o RB Leipzig em sua estreia na Champions League.

Depois de sair do banco para inspirar a virada contra a Udinese na estreia da equipe na Serie A, o jogador de 21 anos se firmou como o dono absoluto da ponta direita.