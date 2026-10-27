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Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Com Nico Paz em grande fase, o Como vence de virada na casa do Torino

Torino x Como
Campeonato Italiano
Torino
Como

Torino 1 x 3 Como: Adams, Ramon, Nico Paz e Baturina marcam

O Como vence o Torino por 3 a 1 de virada, na partida disputada nesta noite, às 20h45, no Estádio Olímpico Grande Torino, pela 9ª rodada da Serie A. Na classificação, o Torino de Ignazio Abate permanececom 13 pontos, na oitava posição, enquanto o time de Cesc Fabregas chega aos 20 pontos.


O Como começa bem e tem um gol de Douvikas anulado por impedimento milimétrico. O time também reclama de um lance suspeito na área, envolvendo Braganca e Da Cunha. Depois, o Torino abre o placar com Adams e parece justificar a vantagem com um bom fim de primeiro tempo, jogando de forma agressiva e sem correr grandes riscos. No segundo tempo, o Como tem uma posse de bola cada vez maior, e três bolas acertam o travessão (uma dos donos da casa e duas dos visitantes). Entre os 84' e os 92', vem a virada do time de Fabregas. Nico Paz é o grande protagonista, primeiro com uma assistência para Ramon e depois com um belo gol de cabeça. Baturina fecha o placar já nos acréscimos.


TORINO-COMO 1-3

GOLS: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)

  • GOLS E MELHORES LANCES

    92' - Baturina aproveita um erro de Vlasic e, com um chute colocado de direita, marca o terceiro gol da equipe de Fàbregas

    87' - Nico Paz marca um golaço de cabeça após cruzamento de Couto e coloca o Como em vantagem

    83' - Belo contra-ataque dos visitantes, concluído por Paz com um chute de esquerda que sai rente à trave

    81' - Cruzamento forte de Nico Paz e cabeçada certeira de Ramon para empatar o jogo

    77' - Um chute cruzado de Baturina pela esquerda acerta o travessão

    74' - Contra-ataque do Torino e chute cruzado de esquerda de Gineitis, defendido com o pé por Sanchez para escanteio

    71' - Nico Paz arrisca de longe, sem levar perigo, e a bola passa por cima

    68' - Perri evita o gol contra após um desvio de Comuzzo em cruzamento de Couto

    67' - Vlasic tenta um chute de esquerda, mas a bola passa por cima

    61' - No escanteio seguinte, Simeone cabeceia no travessão, com Sanchez desviando a bola com a mão

    60' - Após uma bela jogada construída por Simeone, Adams e Vlasic, Belghali finaliza, mas Sanchez defende

    57' - Belghali avança bem e se livra da marcação, mas depois chuta mal

    54' - Após uma tabela com Paz, Caqueret acerta o travessão com um chute de direita

    45'- Uma cabeçada fraca de Caqueret termina nas mãos do goleiro do Torino

    42' - Um belo chute de esquerda de Da Cunha, de fora da área, passa por muito pouco à esquerda de Perri

    32' - Uma cabeçada de Ramon à queima-roupa obriga Perri a fazer a defesa

    26' - Douvikas chega perto do empate com um toque de direita à queima-roupa

    24' - Adams marca de primeira, com o pé esquerdo, após assistência de Fitz-Jim, que dá uma pedalada e serve o companheiro com a parte externa do pé

    20' - Sanchez defende um belo chute de Vlasic e manda para escanteio

    17' - Contato suspeito de Braganca em Da Cunha na área do Torino, e o jogador cai: tanto o árbitro quanto o VAR mandam o jogo seguir, em meio a protestos

    10' - Belghali faz grande jogada driblando os adversários, mas Sanchez defende seu chute de direita

    5' - Gol de Douvikas é anulado por impedimento milimétrico

  • ESCALAÇÕES E FICHA TÉCNICA

    TORINO-COMO 1-3

    GOLS: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)


    Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (89' Oristanio), Fitz-Jim (55' Gineitis), Braganca (89' Ilkhan), Cacciamani (55' Patterson); Vlasic; Adams, Simeone (75' Kulenovic). Técnico: Abate


    Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle (71' Kaiki); Perrone (58' Addai, 79' Ricci), Milla (79' Smolcic); Da Cunha, Paz, Caqueret (58' Baturina); Douvikas. Técnico: Fabregas


    ÁRBITRO: Collu

    ADVERTIDOS: Belghali (T)

    EXPULSOS: -

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