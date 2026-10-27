O Como vence o Torino por 3 a 1 de virada, na partida disputada nesta noite, às 20h45, no Estádio Olímpico Grande Torino, pela 9ª rodada da Serie A. Na classificação, o Torino de Ignazio Abate permanececom 13 pontos, na oitava posição, enquanto o time de Cesc Fabregas chega aos 20 pontos.
O Como começa bem e tem um gol de Douvikas anulado por impedimento milimétrico. O time também reclama de um lance suspeito na área, envolvendo Braganca e Da Cunha. Depois, o Torino abre o placar com Adams e parece justificar a vantagem com um bom fim de primeiro tempo, jogando de forma agressiva e sem correr grandes riscos. No segundo tempo, o Como tem uma posse de bola cada vez maior, e três bolas acertam o travessão (uma dos donos da casa e duas dos visitantes). Entre os 84' e os 92', vem a virada do time de Fabregas. Nico Paz é o grande protagonista, primeiro com uma assistência para Ramon e depois com um belo gol de cabeça. Baturina fecha o placar já nos acréscimos.
TORINO-COMO 1-3
GOLS: 24' Adams (T), 84' Ramon (C), Paz (C), 92' Baturina (C)