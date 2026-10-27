92' - Baturina aproveita um erro de Vlasic e, com um chute colocado de direita, marca o terceiro gol da equipe de Fàbregas

87' - Nico Paz marca um golaço de cabeça após cruzamento de Couto e coloca o Como em vantagem

83' - Belo contra-ataque dos visitantes, concluído por Paz com um chute de esquerda que sai rente à trave

81' - Cruzamento forte de Nico Paz e cabeçada certeira de Ramon para empatar o jogo

77' - Um chute cruzado de Baturina pela esquerda acerta o travessão

74' - Contra-ataque do Torino e chute cruzado de esquerda de Gineitis, defendido com o pé por Sanchez para escanteio

71' - Nico Paz arrisca de longe, sem levar perigo, e a bola passa por cima

68' - Perri evita o gol contra após um desvio de Comuzzo em cruzamento de Couto

67' - Vlasic tenta um chute de esquerda, mas a bola passa por cima

61' - No escanteio seguinte, Simeone cabeceia no travessão, com Sanchez desviando a bola com a mão

60' - Após uma bela jogada construída por Simeone, Adams e Vlasic, Belghali finaliza, mas Sanchez defende

57' - Belghali avança bem e se livra da marcação, mas depois chuta mal

54' - Após uma tabela com Paz, Caqueret acerta o travessão com um chute de direita

45'- Uma cabeçada fraca de Caqueret termina nas mãos do goleiro do Torino

42' - Um belo chute de esquerda de Da Cunha, de fora da área, passa por muito pouco à esquerda de Perri

32' - Uma cabeçada de Ramon à queima-roupa obriga Perri a fazer a defesa

26' - Douvikas chega perto do empate com um toque de direita à queima-roupa

24' - Adams marca de primeira, com o pé esquerdo, após assistência de Fitz-Jim, que dá uma pedalada e serve o companheiro com a parte externa do pé

20' - Sanchez defende um belo chute de Vlasic e manda para escanteio

17' - Contato suspeito de Braganca em Da Cunha na área do Torino, e o jogador cai: tanto o árbitro quanto o VAR mandam o jogo seguir, em meio a protestos

10' - Belghali faz grande jogada driblando os adversários, mas Sanchez defende seu chute de direita

5' - Gol de Douvikas é anulado por impedimento milimétrico