"Estou feliz que o Brasil tenha sido eliminado. Simplesmente não aguento mais ver essas lamentações e gestos exagerados", afirmou o jogador com mais partidas pela seleção em sua coluna na Sky, sem poupar críticas ao desempenho da Seleção na derrota por 1 a 2 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.
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"Coloca o próprio ego acima do sucesso da equipe": Lothar Matthäus critica Neymar após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo
Em seguida, Matthäus dirigiu-se diretamente a Neymar, a quem não poupou críticas, sobretudo por causa do pênalti que resultou no gol de empate no final da partida. “Em vez de cobrar o pênalti rapidamente, Neymar discutiu com o goleiro antes e depois do chute. Esse comportamento mostra que ele coloca seu ego acima do sucesso da equipe.”
O astro brasileiro havia entrado em campo contra a Noruega na fase final da partida, quando o placar estava em 0 a 0, mas teve que assistir, pouco tempo depois, a Erling Haaland acabar abruptamente com os sonhos sul-americanos na Copa do Mundo ao marcar dois gols em onze minutos.
- AFP
Neymar encerra a carreira na seleção nacional
O gol de pênalti de Neymar, aos dez minutos do tempo adicional, serviu apenas para amenizar o placar. A crítica de Matthäus refere-se às cenas imediatamente antes e depois da cobrança.
Antes do pênalti, o jogador de 34 anos primeiro insistiu incansavelmente com o goleiro norueguês Orjan Nyland, e depois de marcar o gol, correu em direção a ele e comemorou de forma provocativa, embora o Brasil ainda precisasse urgentemente de um gol para se classificar.
Isso não aconteceu, e foi por isso que a carreira de Neymar na seleção nacional teve um fim pouco glorioso. O técnico da seleção, Carlo Ancelotti, havia convocado o ex-craque ofensivo do FC Barcelona para sua lista de 26 jogadores de forma um tanto surpreendente e apesar de uma lesão, a fim de permitir que ele tivesse uma última participação no palco da Copa do Mundo.
Neymar perdeu as duas primeiras partidas da fase de grupos e, no total, entrou em campo apenas duas vezes como reserva; além do gol de pênalti, porém, não teve grandes momentos. Imediatamente após a eliminação para a Noruega, o jogador de 34 anos anunciou o fim de sua carreira na seleção brasileira.
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