"Coloca o próprio ego acima do sucesso da equipe": Lothar Matthäus critica Neymar após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo

O gol de pênalti de Neymar, aos dez minutos do tempo adicional, serviu apenas para amenizar o placar. A crítica de Matthäus refere-se às cenas imediatamente antes e depois da cobrança.

Antes do pênalti, o jogador de 34 anos primeiro insistiu incansavelmente com o goleiro norueguês Orjan Nyland, e depois de marcar o gol, correu em direção a ele e comemorou de forma provocativa, embora o Brasil ainda precisasse urgentemente de um gol para se classificar.

Isso não aconteceu, e foi por isso que a carreira de Neymar na seleção nacional teve um fim pouco glorioso. O técnico da seleção, Carlo Ancelotti, havia convocado o ex-craque ofensivo do FC Barcelona para sua lista de 26 jogadores de forma um tanto surpreendente e apesar de uma lesão, a fim de permitir que ele tivesse uma última participação no palco da Copa do Mundo.

Neymar perdeu as duas primeiras partidas da fase de grupos e, no total, entrou em campo apenas duas vezes como reserva; além do gol de pênalti, porém, não teve grandes momentos. Imediatamente após a eliminação para a Noruega, o jogador de 34 anos anunciou o fim de sua carreira na seleção brasileira.