Colina: Os sacrifícios dos árbitros me dão arrepios... E a polêmica da partida da Inglaterra foi decidida pela tecnologia

A Copa do Mundo de 2026 testemunhou uma das maiores polêmicas durante a partida das quartas de final entre as seleções da Inglaterra e da Noruega, quando a seleção dos Três Leões marcou o gol de empate depois que a bola pareceu ter batido em um cabo de câmera, o que alterou sua trajetória.
Colina reagiu com firmeza a esse episódio, afirmando: “É surpreendente que as pessoas não se convençam de que a bola não tocou em nenhum cabo... Foi exibido um gráfico que mostra que, quando um jogador ou algum objeto toca na bola, aparece uma curva ou um pico claro no gráfico”.
Colina continuou: “Nesse caso, o gráfico permaneceu totalmente plano desde o momento em que o goleiro passou a bola até o outro jogador dominá-la. Houve apenas uma oscilação minúscula relacionada ao ar. O mesmo se aplicou à rotação da bola, e a câmera permaneceu estável e imóvel. Existem ferramentas tecnológicas que permitem esclarecer e decidir certas questões”.
O sensor dentro da bola também foi decisivo na vitória da seleção de Portugal por 2 a 1 sobre a Croácia, quando o gol de empate marcado no final da partida pela Croácia foi anulado por impedimento.
Colina se referiu a essa situação, dizendo: “Aqui também, o gráfico ficou totalmente claro. Há um pico ou curva que aparece quando a bola tocou a cabeça do atacante croata, depois uma linha plana, seguida por outro pico quando a bola tocou as costas do zagueiro português”.
O presidente da Comissão de Árbitros da FIFA acrescentou: “Como o sistema não detecta o contato com o cabelo, o pico ou a curva no gráfico é determinado com base no contato direto com a cabeça”.