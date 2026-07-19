Colina: Os sacrifícios dos árbitros me dão arrepios... E a polêmica da partida da Inglaterra foi decidida pela tecnologia

O ex-árbitro italiano apitou várias partidas importantes ao longo de sua carreira, incluindo a final da Copa do Mundo de 2002, na qual a seleção brasileira venceu a Alemanha por 2 a 0, graças aos dois gols do astro Ronaldo.

Colina, considerado o melhor árbitro da história do futebol, nomeou o árbitro esloveno Slavko Vinčić para apitar a final da Copa do Mundo desta noite.

Colina disse: “Ele teve uma trajetória muito boa. Estou feliz por ele, assim como estou pelos outros que estiveram aqui; tomar a decisão e escolher o árbitro da final não foi nada fácil”.

O árbitro esloveno Slavko Vinčić começou a chorar assim que soube que havia sido escolhido para arbitrar a final do Mundial.

Colina comentou sobre esse momento, dizendo: “Sempre fico arrepiado, pois sei o que esses homens e mulheres fizeram ao longo dos anos e as grandes sacrifícios que fizeram, incluindo o sacrifício com suas famílias. Eu já esperava que Vinčić se emocionasse, e esse é o mesmo sentimento que eu mesmo já experimentei anteriormente”.