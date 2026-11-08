97' - Cobrança de falta de El Shaarawy para Ehizibue, que cabeceia para fora por pouco, mas está impedido

88' - Após uma cobrança de falta de El Shaarawy rebatida pela barreira, a bola chega a Ellertsson, que domina e marca com um chute preciso de esquerda da entrada da área, à esquerda de Maignan

84' - Do outro lado, Rabiot arrisca um chute colocado de direita de fora da área: a bola sai à direita de Bijlow

83' - Mais um chute de longe, desta vez de Østigård, defendido com facilidade pelo goleiro do Milan, no chão

79' - Um chute de El Shaarawy é desviado para escanteio por Terracciano

78' - Ellertsson arrisca de muito longe, mas chuta mal e manda a bola bem para fora

73' - Musah comete um erro grosseiro e a bola fica com Vitinha, que finaliza de boa posição e exige uma defesa de Maignan

63' - Wiafe arrisca de longe, mas a bola passa muito acima do gol

52' - Rabiot avança em direção ao gol, mas, pouco antes do meio-campo e ainda com 55 metros a percorrer, é derrubado por Marcandalli, que recebe cartão amarelo. O Milan pede a expulsão e protesta: Rabiot leva amarelo, e três integrantes do banco do Milan (entre eles, o médico da equipe) são expulsos

46' do 1º tempo - Messias tenta uma bicicleta da entrada da área, mas a bola passa por cima do gol

45' - Bom cruzamento de Messias e cabeçada de Østigård, defendida pelo goleiro do Milan

40' - Messias dá um chapéu na jogada, e Wiafe acerta um bom chute de fora da área, defendido por Maignan

38' - Após uma jogada de Ramos, Moreira tenta um chute de esquerda da entrada da área, bloqueado pela defesa do Genoa

30' - Gol de cabeça de Osmajić anulado por impedimento

19' - Marcandalli perde a bola de forma desastrosa. Na sequência, Ramos dá a assistência para Pulisic, que domina e finaliza com precisão rente à trave para marcar

12' - Vásquez perde a bola de forma perigosa, e o Milan marca: Rabiot dá a assistência, e Cisse finaliza de chapa com o pé direito, colocando a bola no canto

11' - Gila faz uma boa infiltração e toca para Ramos, que disputa a bola com Marcandalli. Ela sai pela linha de fundo

6' - Ramos aproveita uma saída de bola errada, mas pega mal de direita e manda para fora

1' - Osmajić ganha de De Winter na velocidade e, com um chute cruzado de esquerda, manda a bola rente à trave esquerda de Maignan