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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Cisse e Pulisic, o Milan sofre no fim, mas vence o Genoa por 2 a 1 fora de casa

Genoa x Milan
Milan
Genoa
Campeonato Italiano

Série A: Genoa x Milan termina 1 a 2

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O Milan vence o Genoa por 2 a 1 em Marassi, pela 11ª rodada da Serie A: Cisse e Pulisic marcam logo para os visitantes, e Ellertsson diminui a diferença para os visitantes no fim. O Milan de Ruben Amorim vinha de uma vitória no clássico contra a Inter, mas também de uma dura derrota em casa para o Ferencvaros pela Liga Europa, enquanto o Genoa de Daniele De Rossi estava embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas no campeonato.

O Milan começa forte e, após vinte minutos, já tem dois gols de vantagem graças aos gols de Cisse e Pulisic, favorecido também pelos erros da defesa do Genoa. No fim do primeiro tempo, os donos da casa levam algum perigo ao gol de Maignan, enquanto quase todo o segundo tempo transcorre de forma equilibrada, sem grandes chances para nenhum dos lados. Nos últimos minutos, porém, o Genoa parte para o ataque e marca com Ellertsson, pressionando a equipe de Amorim até os 97 minutos. Na tabela, o Milan chega aos 24 pontos, enquanto o Genoa permanece com 13.

GENOA 1 X 2 MILAN

GOLS: 12' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)

  • GOLS E MELHORES LANCES

    97' - Cobrança de falta de El Shaarawy para Ehizibue, que cabeceia para fora por pouco, mas está impedido

    88' - Após uma cobrança de falta de El Shaarawy rebatida pela barreira, a bola chega a Ellertsson, que domina e marca com um chute preciso de esquerda da entrada da área, à esquerda de Maignan

    84' - Do outro lado, Rabiot arrisca um chute colocado de direita de fora da área: a bola sai à direita de Bijlow

    83' - Mais um chute de longe, desta vez de Østigård, defendido com facilidade pelo goleiro do Milan, no chão

    79' - Um chute de El Shaarawy é desviado para escanteio por Terracciano

    78' - Ellertsson arrisca de muito longe, mas chuta mal e manda a bola bem para fora

    73' - Musah comete um erro grosseiro e a bola fica com Vitinha, que finaliza de boa posição e exige uma defesa de Maignan

    63' - Wiafe arrisca de longe, mas a bola passa muito acima do gol

    52' - Rabiot avança em direção ao gol, mas, pouco antes do meio-campo e ainda com 55 metros a percorrer, é derrubado por Marcandalli, que recebe cartão amarelo. O Milan pede a expulsão e protesta: Rabiot leva amarelo, e três integrantes do banco do Milan (entre eles, o médico da equipe) são expulsos

    46' do 1º tempo - Messias tenta uma bicicleta da entrada da área, mas a bola passa por cima do gol

    45' - Bom cruzamento de Messias e cabeçada de Østigård, defendida pelo goleiro do Milan

    40' - Messias dá um chapéu na jogada, e Wiafe acerta um bom chute de fora da área, defendido por Maignan

    38' - Após uma jogada de Ramos, Moreira tenta um chute de esquerda da entrada da área, bloqueado pela defesa do Genoa

    30' - Gol de cabeça de Osmajić anulado por impedimento

    19' - Marcandalli perde a bola de forma desastrosa. Na sequência, Ramos dá a assistência para Pulisic, que domina e finaliza com precisão rente à trave para marcar

    12' - Vásquez perde a bola de forma perigosa, e o Milan marca: Rabiot dá a assistência, e Cisse finaliza de chapa com o pé direito, colocando a bola no canto

    11' - Gila faz uma boa infiltração e toca para Ramos, que disputa a bola com Marcandalli. Ela sai pela linha de fundo

    6' - Ramos aproveita uma saída de bola errada, mas pega mal de direita e manda para fora

    1' - Osmajić ganha de De Winter na velocidade e, com um chute cruzado de esquerda, manda a bola rente à trave esquerda de Maignan

  • ESCALAÇÕES OFICIAIS E SÚMULA

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (62' El Shaarawy), Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè (85' Sow), Wiafe (85' Meichtry), Ellertsson; Messias (62' Baldanzi), Vitinha (74' Colombo); Osmajić. Técnico: De Rossi.

    MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (62' Terracciano), Musah (87' Estupinian); Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse (61' Hutchinson); Pulisic (79' Jashari); Ramos. Técnico: R. Amorim.

    Árbitro: Massa

    Cartões amarelos: Diawara (M), Marcandalli (G), Rabiot (M), Pulisic (M), Gila (M), Ehizibue (G)

    Expulsos:

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