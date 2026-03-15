Um gol de Gustav Isaksen freia a marcha do Milan rumo ao primeiro lugar. Os rossoneri perdem por 0 a 1 no Olimpico contra a Lazio; decisivo o gol do dinamarquês aos 26 minutos do primeiro tempo, que afasta a equipe de Allegri da Inter: ontem, os nerazzurri empataram em 1 a 1 contra a Atalanta, mas a derrota do Milan faz com que eles abram uma vantagem de um ponto, com a equipe de Chivu agora com +8 sobre os rossoneri. O Milan perdeu após duas vitórias consecutivas contra a Cremonese e justamente no clássico contra a Inter; o próximo jogo será no San Siro contra o Torino, e a Inter jogará em Florença contra a equipe de Vanoli. O que gerou polêmica após a partida foi a atitude de Leão no momento da substituição aos 67 minutos: Allegri o chamou de volta ao banco para colocar Fullkrug, e o português discutiu com o técnico.
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Ciccio Graziani sobre Leão após Lazio x Milan: “Ele joga quando quer, zomba das nossas ideias”
"É SEMPRE A MESMA HISTÓRIA"
Ao analisar a partida nos estúdios da RAI, no programa *La Domenica Sportiva*, Ciccio Graziani comentou assim sobre o comportamento de Leão: “É sempre a mesma história… Ele brinca com as nossas expectativas: continuamos achando que ele tem potencial para ser um grande jogador, mas precisa dar continuidade às boas atuações, ajudar os companheiros e pedir a bola para eles. Às vezes, eu ficava chateado com algum companheiro que não me passava a bola porque eu estava marcado; ele, por outro lado, se não lhe passam a bola, dá a impressão de que nem a pede; joga quando quer, se destaca quando quer. Às vezes nos perguntamos se ele está ou não em campo; alguém, brincando, diz que ele sai para tomar um café”.
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