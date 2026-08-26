Christopher Nkunku se apresenta como jogador do Leipzig: "Estou em ótima forma. Pronto para ajudar a equipe, aqui eles têm confiança em mim"

"Minha ligação com o clube é muito especial. Mesmo depois de ter deixado o clube, continuei acompanhando de perto o que acontecia aqui. Agora estou pronto para abrir um novo capítulo da minha trajetória no Leipzig. Durante as conversas, percebi o quanto as pessoas no comando ainda me valorizam e quanta confiança depositam em mim. É por isso que o Leipzig é o lugar certo para eu dar o meu melhor".