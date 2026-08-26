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Nkunku MilanGetty Images

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Christopher Nkunku se apresenta como jogador do Leipzig: "Estou em ótima forma. Pronto para ajudar a equipe, aqui eles têm confiança em mim"

Milan
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Leipzig
C. Nkunku

Primeiras palavras como novo jogador do Leipzig para Christopher Nkunku, que chegou à Alemanha por empréstimo de 4 milhões, com opção de compra de 28 milhões pelo Leipzig: "Quando soube da oportunidade de me juntar ao Leipzig, quis aceitar na hora. Estou muito feliz por ter voltado para cá. Estou em ótima forma e quero ajudar a equipe o mais rápido possível, mal posso esperar para jogar de novo diante dos nossos torcedores na Red Bull Arena".

  • "Senti a confiança"

    "Minha ligação com o clube é muito especial. Mesmo depois de ter deixado o clube, continuei acompanhando de perto o que acontecia aqui. Agora estou pronto para abrir um novo capítulo da minha trajetória no Leipzig. Durante as conversas, percebi o quanto as pessoas no comando ainda me valorizam e quanta confiança depositam em mim. É por isso que o Leipzig é o lugar certo para eu dar o meu melhor".

    • Publicidade

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