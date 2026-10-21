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Christopher Nkunku: "Quero ficar por muito tempo no Leipzig, mas depende do Milan"

C. Nkunku
Mercado da bola
Milan
Leipzig

O atacante francês não tem dúvidas: quer continuar na Alemanha no próximo ano.

Ideias claras para o futuro. Em longa entrevista ao SportBild, Christopher Nkunku, atacante do Leipzig, falou sobre seu futuro. Sua vontade é permanecer na Alemanha, não voltar à Itália para jogar no Milan, clube que detém seus direitos até junho de 2030: "Estou muito feliz em Leipzig, conheço a cidade e o clube, me sinto à vontade com tudo e com todos. É um lugar especial para mim. Aqui vivi momentos muito significativos da minha carreira e da minha vida. Passei quatro anos maravilhosos, a torcida gosta de mim e o ambiente é familiar. Tudo isso significa muito para mim. Futuro? Estamos apenas no início da temporada, se dependesse de mim, ficaria por muito tempo. Mas, em uma situação como essa, os dois clubes precisam chegar a um acordo, não depende só de mim."

  • A FRANÇA NA MIRA

    Outro objetivo é voltar a vestir a camisa da França: "Zidane é uma lenda, é o maior jogador que a França já teve. Todos o adoram. Quando eu era pequeno, ele era uma das minhas referências. Lembro muito bem da Copa do Mundo de 2006. Quero voltar à seleção, não há dúvidas".

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