Christopher Nkunku: "Quero ficar por muito tempo no Leipzig, mas depende do Milan"

Ideias claras para o futuro. Em longa entrevista ao SportBild, Christopher Nkunku, atacante do Leipzig, falou sobre seu futuro. Sua vontade é permanecer na Alemanha, não voltar à Itália para jogar no Milan, clube que detém seus direitos até junho de 2030: "Estou muito feliz em Leipzig, conheço a cidade e o clube, me sinto à vontade com tudo e com todos. É um lugar especial para mim. Aqui vivi momentos muito significativos da minha carreira e da minha vida. Passei quatro anos maravilhosos, a torcida gosta de mim e o ambiente é familiar. Tudo isso significa muito para mim. Futuro? Estamos apenas no início da temporada, se dependesse de mim, ficaria por muito tempo. Mas, em uma situação como essa, os dois clubes precisam chegar a um acordo, não depende só de mim."