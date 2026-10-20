A Inter não pode mais errar. Precisa vencer para ainda ter chances de chegar às oitavas de final da Champions League até o fim da fase de liga. O Shakhtar Donetsk chega a San Siro após começar o torneio muito melhor do que a Inter e quer confirmar o bom desempenho.





Em entrevista primeiro à Sky Sport e depois em coletiva de imprensa, o técnico da Inter, Cristian Chivu explicou como preparou a partida, o que pretende mudar e como mudar o desempenho de uma equipe que vai muito bem na Itália, mas não na Europa.



