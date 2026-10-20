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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Chivu: "Sonho com a Champions? Neste momento, a prioridade é vencer uma partida... Não somos perfeitos, mas, se perdermos, não é um drama nacional"

Inter de Milão
Liga dos Campeões
Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk

Rumo a Inter x Shakhtar Donetsk, terceira partida da Champions League.

A Inter não pode mais errar. Precisa vencer para ainda ter chances de chegar às oitavas de final da Champions League até o fim da fase de liga. O Shakhtar Donetsk chega a San Siro após começar o torneio muito melhor do que a Inter e quer confirmar o bom desempenho.


Em entrevista primeiro à Sky Sport e depois em coletiva de imprensa, o técnico da Inter, Cristian Chivu explicou como preparou a partida, o que pretende mudar e como mudar o desempenho de uma equipe que vai muito bem na Itália, mas não na Europa.


  • Quem joga contra a Inter não tem nada a perder

    "Todos os jogos da Champions são difíceis. Enfrentamos adversários preparados e evoluídos, que sabem jogar: eles vêm a San Siro e querem ser protagonistas, não têm nada a perder. Na Champions, os jogos nunca são fáceis: é preciso ter a vontade e a determinação certas, e queremos tê-las a partir de amanhã à noite."

  • AQUELE "PRECISO MUDAR ALGUMA COISA"

    "Depois do Brugge, eu falava de mim mesmo, da minha maneira de abordar os jogadores e de explicar melhor as coisas: não me referia a nada além disso. Sempre assumo a responsabilidade pelo que não faço e pelo que poderia melhorar. Estou muito preocupado em encontrar a chave certa e o que seja adequado à nossa identidade. Era a isso que me referia".

  • SETE DERROTAS EM OITO JOGOS

    "Sim, estamos cientes desses resultados, não precisam ficar nos lembrando disso o tempo todo. Neste ano, perdemos duas partidas. Queremos recuperar a sensação e a energia, em sintonia com as nossas ambições. Fala-se demais do passado. Precisamos nos concentrar no jogo de amanhã e entrar em campo preparados em todos os aspectos para conquistar o resultado."

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  • Com os jogadores, como com os filhos

    Vocês me ouviram gritar? Falo baixo, rio, brinco, fico bravo. Faço com meus jogadores o que faço em casa com meus filhos. O amor é muito parecido, porque passamos muito tempo juntos. Meu amor por eles nunca muda.

  • PERCEPÇÃO DO PERIGO

    "Fico feliz que os jogadores assumam certas responsabilidades, mas o primeiro responsável sou eu, por não conseguir transmitir certas coisas. Se a temporada passada foi importante, foi porque todas as partes deste clube assumiram grandes responsabilidades"

  • Inter na Champions?

    "Se nos fazem perguntas sobre determinados assuntos, respondemos por educação e por dever. Dissemos que a Champions League é um sonho, mas, neste momento, com duas derrotas, é melhor pensar em amanhã. Vencer uma partida na Champions League é a prioridade agora."

  • O QUE MUDAR?

    "Mais preocupação, mais motivação, melhores leituras de jogo. Isso também diz respeito a mim. Por tudo o que acontece em campo, sobretudo pelas coisas negativas e pelos erros individuais, porque talvez falte energia, já que eu não consegui transmiti-la. Este grupo joga há anos sob determinadas pressões, todas as expectativas recaem sobre eles e, às vezes, isso é justo, porque conquistaram essa consideração com sua competitividade. Tenho a obrigação de assumir certas responsabilidades: se o treinador não é o principal culpado, do que estamos falando?"

  • "A presunção é a única coisa que acredito e espero não ter, mas se fala demais sobre nada. Sou otimista por natureza e também olho para o lado positivo, para a reação aos gols sofridos e para o que faltou durante a partida. Preciso analisar a fundo os motivos e encontro mil razões das quais não quero falar, senão só terminaríamos hoje à noite. Mas assumo a responsabilidade: o culpado sou eu, e é justo que seja assim.

    Eles sabem o que fazer para reagir às adversidades. Não somos perfeitos como equipe nem individualmente: também temos problemas, coisas que influenciam o andamento de uma partida, mas o que me importa é que o grupo faça de tudo para conquistar o resultado. Não somos perfeitos e não queremos ser retratados como se fôssemos, mas também não quero ver uma derrota da Inter ser retratada como um drama nacional. Há a sensação de que a Inter tem essa obrigação e os outros não. Isso não está certo"

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21 de out. de 2026

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