Chivu pede uma Inter mais "provinciana" para reescrever sua história nos clássicos

Se, de um lado, estão as palavras de Gerry Cardinale sobre a importância deste clássico Milan-Inter, de outro, as de Cristian Chivu não ficam atrás. Elas revelam, inclusive, um ponto talvez ainda sensível em uma temporada extraordinária, que o levou a conquistar o Campeonato Italiano e a Copa da Itália em sua primeira experiência de fato.
Ao falar sobre o clássico da cidade em entrevista coletiva, o técnico da Inter chegou a mudar sua maneira de se expressar e pediu à equipe algo que havia rejeitado até agora: "um pouco de provincianismo".