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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Chivu pede uma Inter mais "provinciana" para reescrever sua história nos clássicos

Inter de Milão
Milan
Campeonato Italiano
Milan x Inter de Milão

O clássico também é um teste para o técnico da Inter.

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Se, de um lado, estão as palavras de Gerry Cardinale sobre a importância deste clássico Milan-Inter, de outro, as de Cristian Chivu não ficam atrás. Elas revelam, inclusive, um ponto talvez ainda sensível em uma temporada extraordinária, que o levou a conquistar o Campeonato Italiano e a Copa da Itália em sua primeira experiência de fato.

Ao falar sobre o clássico da cidade em entrevista coletiva, o técnico da Inter chegou a mudar sua maneira de se expressar e pediu à equipe algo que havia rejeitado até agora: "um pouco de provincianismo".

  • TRÊS CLÁSSICOS E NENHUMA VITÓRIA

    Chivu sabe: os grandes jogos não têm sido, até agora, o ponto forte de seu trabalho à frente da Inter, nem na Itália nem na Champions League. Em particular, no balanço dos 3 clássicos disputados com ele no banco, o número de vitórias continua em 0.

    Nos dois clássicos da cidade disputados na Serie A na temporada passada, a Inter sofreu derrotas por 1 a 0, com gols de Pulisic e Estupinan que selaram as duas vitórias de Massimiliano Allegri. No verão, no primeiro confronto com Amorim, embora tenha sido um amistoso em Perth, na Austrália, o resultado foi apenas um empate por 1 a 1, com o gol de pênalti de Nkunku igualando o de Dimarco.

  • "PROVINCIANISMO"

    Estas foram suas palavras: "É um jogo importante para nós, para eles e para a cidade. A classificação não importa, nada importa. Se são 7 jogos em que não vencemos o clássico, precisamos nos fazer uma pergunta.

    Tudo começa pelo equilíbrio, pelo que você tem na cabeça e nas pernas. É preciso saber escolher bem quando se pode fazer certas coisas e quando não se pode. Precisamos melhorar um pouco em todos os aspectos em relação ao passado. 

    É preciso ter um pouco da postura de um time pequeno quando estamos sem a bola. Eu disse isso a eles também hoje. Precisamos de organização e disposição para arregaçar as mangas, sem achar que temos jogadores capazes de resolver as coisas individualmente".

  • Mudança de rumo na comunicação

    Nas entrevistas coletivas, Chivu sempre defendeu uma visão de equipe e uma forma de jogar que independem do adversário. Sempre cobrou da Inter ousadia, verticalidade, qualidade e domínio do jogo, e demonstrou essas mesmas características diante da imprensa.

    Às vésperas do clássico, algo mudou. É sinal de que a pressão não recai apenas sobre o Milan por causa da posição na tabela: há também uma pressão menos evidente, mas igualmente pesada, sobre Chivu no comando da equipe.

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