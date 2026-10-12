"Sabemos que precisamos disputar 7 partidas e obter o máximo para nos classificarmos. O Bruges é uma equipe com identidade, que propõe o jogo e tem um determinado valor. Não será fácil. Na Champions, nenhum jogo é fácil.

Nos jogos que disputamos, precisamos de energia, determinação e atitude: é com base nisso que fazemos as escolhas. Contra o Parma, fizemos escolhas diferentes do que alguns poderiam imaginar. Temos um elenco forte, que coloca a qualidade individual de seus jogadores à disposição do grupo."