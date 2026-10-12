O técnico da Inter, Cristian Chivu, falou à Sky Sport e em entrevista coletiva para apresentar o jogo da Liga dos Campeões em que a Inter enfrentará o Bruges. Depois da derrota de cabeça erguida para o Real Madrid, a equipe precisa vencer para retomar imediatamente o caminho rumo à classificação para as oitavas de final.
Chivu: "Bastoni é um patrimônio da Inter e da Itália. Ninguém deve questionar Calhanoglu. A Champions é um sonho ou uma oportunidade?"
Nenhum jogo é fácil na Champions
"Sabemos que precisamos disputar 7 partidas e obter o máximo para nos classificarmos. O Bruges é uma equipe com identidade, que propõe o jogo e tem um determinado valor. Não será fácil. Na Champions, nenhum jogo é fácil.
Nos jogos que disputamos, precisamos de energia, determinação e atitude: é com base nisso que fazemos as escolhas. Contra o Parma, fizemos escolhas diferentes do que alguns poderiam imaginar. Temos um elenco forte, que coloca a qualidade individual de seus jogadores à disposição do grupo."
Çalhanoglu
"Calhanoglu? Ninguém deve jamais questionar sua qualidade. Ele a demonstrou ao longo dos anos. Vamos ver como vamos administrar sua utilização, porque precisamos de todos e jogamos a cada três dias. O que não podemos fazer é colocar em risco a integridade física dos jogadores".
CHAMPIONS: SONHO OU OPORTUNIDADE?
"Champions League como sonho ou oportunidade? Todos teremos de prestar atenção a essa pergunta: se a resposta for sonho, colocar objetivo como título não é a mesma coisa. É justo que a Inter tenha a ambição de chegar até onde puder, sonhando que pode ir longe."
"Sem perder de vista o esforço, o trabalho, a trajetória. Não há dinheiro que possa comprar um troféu tão importante. Não há jogadores ou treinadores que você possa alcançar. A única certeza que você tem é a vontade de sonhar, mas o importante é o trabalho para realizar esse sonho."
Çalhanoğlu está bem
"Algumas mudanças serão feitas. Calhanoglu está bem. Ele foi visto com gelo, e eu não sabia disso porque, para mim, saiu sem lesão. Levou uma pequena pancada e colocou gelo, mas está bem."
"Spence está melhorando sua condição física. Fico feliz que ele esteja conseguindo aliviar um pouco da pressão e da raiva. Assim que chegou aqui, teve problemas físicos que o impediram de participar da primeira parte da temporada. Sua autoestima e sua confiança aumentaram muito, e estou contente"
BASTONI
"Não vou voltar a falar da injustiça que ele sofreu e do que aconteceu também na seleção. Todos sabemos o valor do Ale. Seu valor individual para nós e para a Itália (ele mostrou isso), mas não precisava provar nada a ninguém. Sempre foi um jogador de grande valor. Não digo que devamos mimar, mas, de vez em quando, precisamos cuidar um pouco dos jogadores que temos na Itália. Ale é um patrimônio importante da Inter e da Itália."
ELENCO COMPETITIVO
"Alcançamos uma mentalidade que nos permite entrar em campo com muita responsabilidade, às vezes com a atitude e a determinação certas, embora sempre possamos melhorar, e às vezes sendo dominantes. Temos margem para melhorar porque, nas nossas ideias, há coisas que ainda podemos fazer melhor. O grupo de jogadores é de altíssimo nível, há uma concorrência que eleva o nível dos treinos e das nossas ambições. Nosso clube tem essa ambição e, por isso, monta um elenco competitivo que, aliás, e isso não é uma crítica, sempre pode ser melhorado"
O CLUB BRUGGE
"São 7 jogos, mas estamos focados no primeiro. Não podemos olhar muito à frente porque jogamos a cada 3 dias. O Brugge é organizado tanto com a bola quanto na defesa. Não será um jogo fácil."
SOMMER
"Não é o que conquistamos no ano passado, mas o que ele fez nos 3 anos na Inter: o profissionalismo, a seriedade, o respeito que teve pela Inter, pelos torcedores e pelo clube. É preciso agradecê-lo pelos 3 anos maravilhosos, que lhe permitiram conquistar troféus importantes e chegar também a grandes palcos"
MUDAR O ESTILO DE JOGO?
"Não decidimos de antemão o que devemos fazer. Temos a nossa identidade, e é o adversário que nos obriga a fazer determinadas escolhas. Nos primeiros 20 minutos em Madri, quase dominamos e não sofremos nada. Depois, levamos um gol e o jogo mudou. O objetivo deste grupo é manter a mentalidade e a postura propositiva. Se, em uma partida, eu disser 'hoje vamos especular e ver o que o Senhor lá de cima nos dá', como posso ser coerente? Em campo, cada um colhe o que merece. Às vezes, é possível virar os jogos; outras vezes, não. O que me importa é que, se tivermos de perder, sejamos nós a escolher como perder, sem depender dos outros".
OS RESERVAS
"Não gosto de falar em titulares, primeira linha, segunda linha ou status. Prefiro pensar que posso escolher dentro de um grupo com base na energia, no adversário e no estado mental de muitos jogadores que estiveram longe daqui com suas seleções, submetidos a outras pressões e expectativas. Há muitas coisas a considerar. Para mim, é um grupo de jogadores que busca ser competitivo e em que cada um disputa posição com quem poderia jogar em seu lugar. Destaco também a possibilidade de fazer cinco substituições, que são fundamentais. Todos são importantes, a temporada é longa e há muitos jogos".
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