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'Chegou a hora' - Lionel Messi solta uma bomba emocionante para confirmar aposentadoria da Argentina
Messi se aposenta da Argentina
Messi anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção argentina aos 39 anos. O capitão icônico confirmou a notícia em uma emocionante publicação nas redes sociais com uma anotação manuscrita em um caderno escrita em espanhol. Messi se despede como o maior artilheiro sul-americano do futebol masculino e o recordista histórico de seu país tanto em gols quanto em partidas.
Ele marcou 125 gols em 207 jogos ao longo de uma extraordinária carreira internacional que incluiu seis Copas do Mundo. A decisão marca o fim de uma era lendária para a Argentina. Depois de liderar seu país até a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, Messi deixa para trás um legado incomparável no cenário global.
Morte do pai sela decisão emocionante
Messi revelou que inicialmente escreveu sua declaração de despedida em 21 de julho, dois dias após a final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, a morte de seu pai, Jorge Messi, aos 68 anos, em 8 de agosto, em Rosário, reforçou sua escolha.
"Escrevi estas palavras em 21 de julho, dois dias após a final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convencido do que antes", escreveu no Instagram.
"Foi uma decisão que doeu, e ainda dói lá no fundo, mas entendo que chegou a hora. Juro a vocês que sempre dei tudo de mim, não apenas nestes últimos anos, quando ganhamos tudo, mas antes disso também. Sempre lutei e deixei tudo em campo por esta camisa, para levar alegria a vocês e fazer com que sentissem orgulho de ser argentinos por meio do futebol.
"Saio com a tranquilidade e o orgulho de ter proporcionado a vocês, ao lado dos meus companheiros de equipe, momentos com os quais antes apenas sonhávamos. Foi uma experiência incrível viver isso com todos vocês. Amo vocês! Obrigado, Deus, por me fazer argentino."
Do fim do jejum ao título total
A trajetória de Messi com a Argentina foi uma história dramática de perseverança antes do triunfo internacional definitivo. Ele havia anunciado anteriormente sua aposentadoria da seleção em 2016, após perder três finais importantes consecutivas, mas voltou atrás pouco depois.
Esse retorno abriu caminho para a glória, já que Messi teve papel essencial para encerrar o jejum de 28 anos sem títulos da Argentina com a conquista da Copa América de 2021. Posteriormente, ele manteve o troféu em 2024.
Seu momento máximo chegou no Qatar 2022, ao liderar a Argentina ao seu primeiro título de Copa do Mundo em 36 anos e ao terceiro no total. Sua campanha internacional foi concluída quatro anos depois, após mais uma participação em final.
- (C)Getty Images
Passando o bastão para a próxima geração
O lendário atacante expressou profunda gratidão à sua família, aos treinadores, dirigentes e companheiros de equipe por terem compartilhado sua jornada de 20 anos. Ele também agradeceu aos torcedores pelo carinho nos bons e maus momentos. Messi agora dá um passo atrás para acompanhar o futuro da Argentina como torcedor, e não mais como o talismã da equipe.
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