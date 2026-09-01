Messi revelou que inicialmente escreveu sua declaração de despedida em 21 de julho, dois dias após a final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, a morte de seu pai, Jorge Messi, aos 68 anos, em 8 de agosto, em Rosário, reforçou sua escolha.

"Escrevi estas palavras em 21 de julho, dois dias após a final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convencido do que antes", escreveu no Instagram.

"Foi uma decisão que doeu, e ainda dói lá no fundo, mas entendo que chegou a hora. Juro a vocês que sempre dei tudo de mim, não apenas nestes últimos anos, quando ganhamos tudo, mas antes disso também. Sempre lutei e deixei tudo em campo por esta camisa, para levar alegria a vocês e fazer com que sentissem orgulho de ser argentinos por meio do futebol.

"Saio com a tranquilidade e o orgulho de ter proporcionado a vocês, ao lado dos meus companheiros de equipe, momentos com os quais antes apenas sonhávamos. Foi uma experiência incrível viver isso com todos vocês. Amo vocês! Obrigado, Deus, por me fazer argentino."



