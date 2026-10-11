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imago-sport-1084386136.jpgJonathan Moscrop
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Chega de imagens congeladas!”: Gian Piero Gasperini se revolta após imagem do VAR distorcer lance da expulsão de Donyell Malen

Roma
G. Gasperini
Como x Roma
Como
Campeonato Italiano
D. Malen

O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, demonstrou profunda frustração após a polêmica expulsão de Donyell Malen no empate por 0 a 0 com o Como. O treinador italiano criticou as imagens de televisão, afirmando que os quadros congelados distorcem a realidade e prejudicam partidas de alto nível.

  • Gasperini fica furioso com expulsão que mudou o jogo

    O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, saiu em defesa do atacante Donyell Malen após sua expulsão aos 53 minutos contra o Como, no Stadio Giuseppe Sinigaglia. O cartão vermelho deixou a Roma com dez jogadores por quase 40 minutos e obrigou o time a adotar uma postura mais defensiva em uma partida até então aberta.

    Gasperini rejeitou a ideia de que Malen tenha agido com maldade e afirmou que o atacante holandês sofreu faltas repetidas vezes antes da entrada em Kaiki.

    “Fomos obrigados a nos defender depois do cartão vermelho. Malen sofreu faltas repetidas vezes antes da entrada”, disparou Gasperini.

  • imago-sport-1084381002.jpgJonathan Moscrop

    Treinador critica duramente replays de TV com imagem congelada

    Gasperini reafirmou sua posição ao ver os replays do lance e criticou a arbitragem por julgar um contato físico em alta velocidade com base em imagens estáticas. “É difícil acreditar que digam que Malen estava jogando de forma violenta; ele foi segurado e vinha embalado”, explicou Gasperini.

    “O salto foi feio, mas não houve intenção de causar qualquer dano. Foi, sem dúvida, um incidente que arruinou a partida.”

    “Não adianta congelar a imagem; o futebol não é feito de quadros isolados. Dá para justificar tudo dessa forma, mas o conceito importa. Parem de usar quadros isolados, porque eles distorcem a realidade.”

  • Elogios à resiliência em condições difíceis

    Apesar da irritação com a arbitragem, Gasperini se orgulhou da forma como sua equipe se adaptou a jogar com um a menos contra o time de Cesc Fabregas. A Roma resistiu e garantiu o primeiro empate por 0 a 0 da temporada da Serie A.

    “Jogar com dez homens contra uma equipe forte como o Como por mais de 30 dos 90 minutos é decepcionante”, observou Gasperini.

    “Não sei como teria terminado com 11 jogadores, mas estávamos confiantes. Um empate nessas condições está bom.”

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  • imago-sport-1084382755.jpgIPA Sport

    Foco se volta para o embalo no cenário nacional

    Depois de resistir à forte pressão nos minutos finais de um ataque do Como com seis jogadores, a Roma deixa a Lombardia com um ponto valioso para manter seu ritmo no campeonato italiano. Gasperini segue confiante na evolução da equipe, apesar de ter deixado escapar dois pontos.

    A Roma avaliará a iminente suspensão de Malen antes de seu próximo jogo pela Série A.

    Gasperini espera que seus jogadores mantenham a mesma solidez defensiva nas próximas partidas.

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