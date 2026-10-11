O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, saiu em defesa do atacante Donyell Malen após sua expulsão aos 53 minutos contra o Como, no Stadio Giuseppe Sinigaglia. O cartão vermelho deixou a Roma com dez jogadores por quase 40 minutos e obrigou o time a adotar uma postura mais defensiva em uma partida até então aberta.

Gasperini rejeitou a ideia de que Malen tenha agido com maldade e afirmou que o atacante holandês sofreu faltas repetidas vezes antes da entrada em Kaiki.

“Fomos obrigados a nos defender depois do cartão vermelho. Malen sofreu faltas repetidas vezes antes da entrada”, disparou Gasperini.