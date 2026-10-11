Jonathan Moscrop
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“Chega de imagens congeladas!”: Gian Piero Gasperini se revolta após imagem do VAR distorcer lance da expulsão de Donyell Malen
Gasperini fica furioso com expulsão que mudou o jogo
O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, saiu em defesa do atacante Donyell Malen após sua expulsão aos 53 minutos contra o Como, no Stadio Giuseppe Sinigaglia. O cartão vermelho deixou a Roma com dez jogadores por quase 40 minutos e obrigou o time a adotar uma postura mais defensiva em uma partida até então aberta.
Gasperini rejeitou a ideia de que Malen tenha agido com maldade e afirmou que o atacante holandês sofreu faltas repetidas vezes antes da entrada em Kaiki.
“Fomos obrigados a nos defender depois do cartão vermelho. Malen sofreu faltas repetidas vezes antes da entrada”, disparou Gasperini.
- Jonathan Moscrop
Treinador critica duramente replays de TV com imagem congelada
Gasperini reafirmou sua posição ao ver os replays do lance e criticou a arbitragem por julgar um contato físico em alta velocidade com base em imagens estáticas. “É difícil acreditar que digam que Malen estava jogando de forma violenta; ele foi segurado e vinha embalado”, explicou Gasperini.
“O salto foi feio, mas não houve intenção de causar qualquer dano. Foi, sem dúvida, um incidente que arruinou a partida.”
“Não adianta congelar a imagem; o futebol não é feito de quadros isolados. Dá para justificar tudo dessa forma, mas o conceito importa. Parem de usar quadros isolados, porque eles distorcem a realidade.”
Elogios à resiliência em condições difíceis
Apesar da irritação com a arbitragem, Gasperini se orgulhou da forma como sua equipe se adaptou a jogar com um a menos contra o time de Cesc Fabregas. A Roma resistiu e garantiu o primeiro empate por 0 a 0 da temporada da Serie A.
“Jogar com dez homens contra uma equipe forte como o Como por mais de 30 dos 90 minutos é decepcionante”, observou Gasperini.
“Não sei como teria terminado com 11 jogadores, mas estávamos confiantes. Um empate nessas condições está bom.”
- IPA Sport
Foco se volta para o embalo no cenário nacional
Depois de resistir à forte pressão nos minutos finais de um ataque do Como com seis jogadores, a Roma deixa a Lombardia com um ponto valioso para manter seu ritmo no campeonato italiano. Gasperini segue confiante na evolução da equipe, apesar de ter deixado escapar dois pontos.
A Roma avaliará a iminente suspensão de Malen antes de seu próximo jogo pela Série A.
Gasperini espera que seus jogadores mantenham a mesma solidez defensiva nas próximas partidas.
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