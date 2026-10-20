Champions League, Roma x Slovan Bratislava AO VIVO

Champions League, 3ª rodada

Roma-Slovan Bratislava

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Superar o revés cruel de seis dias atrás contra o Real Madrid do ex-técnico Mourinho e conquistar a primeira vitória na Champions League. A Roma de Gian Piero Gasperini tem esses objetivos bem claros para a terceira rodada da competição, em jogo nesta noite, às 21h, no Estádio Olímpico, contra o Slovan Bratislava de Yaya Touré, lanterna com zero ponto e apenas um gol marcado até agora. A Roma, terceira colocada no campeonato, precisa conquistar os três pontos contra um adversário mais do que acessível, de olho nas difíceis viagens a Manchester para enfrentar o United e a Paris para enfrentar o PSG, campeão europeu, nas próximas duas rodadas.







