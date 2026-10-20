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Donyell MalenGetty
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Champions League, Roma x Slovan Bratislava AO VIVO

SSC Napoli U19
UEFA Youth League
Napoli x Bodo/Glimt
Napoli
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões

Acompanhe com a gente, AO VIVO, a terceira rodada da Champions League.

Champions League, 3ª rodada

Roma-Slovan Bratislava

Autores dos gols:



Superar o revés cruel de seis dias atrás contra o Real Madrid do ex-técnico Mourinho e conquistar a primeira vitória na Champions League. A Roma de Gian Piero Gasperini tem esses objetivos bem claros para a terceira rodada da competição, em jogo nesta noite, às 21h, no Estádio Olímpico, contra o Slovan Bratislava de Yaya Touré, lanterna com zero ponto e apenas um gol marcado até agora. A Roma, terceira colocada no campeonato, precisa conquistar os três pontos contra um adversário mais do que acessível, de olho nas difíceis viagens a Manchester para enfrentar o United e a Paris para enfrentar o PSG, campeão europeu, nas próximas duas rodadas.



  • OS GOLS E OS MELHORES LANCES

  • A SÚMULA

    Roma-Slovan Bratislava

    Autores dos gols


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Técnico: Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Sporar. Técnico: Yaya Touré

    Advertidos:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Scharer (SVI)

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