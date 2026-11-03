Depois de uma semana de pausa que, na Serie A, coincidiu com a primeira rodada de meio de semana do campeonato, a Champions League volta com os 7 jogos programados para a 4ª rodada, além dos dois que terão Inter e Roma. As partidas já começam a ser importantes para definir a classificação da fase de liga.

Os dois jogos das 18h45 abrem a programação, com Galatasaray-Stuttgart e Shakhtar-Sporting Lisboa. Mas não faltam grandes confrontos e duelos carregados de emoção, como Atlético de Madrid-Bayern de Munique, Barcelona-Aston Villa e Villarreal-PSG.