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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Champions League AO VIVO: Galatasaray-Stuttgart e Shakhtar-Sporting em campo

Liga dos Campeões
Inter de Milão
Roma
Napoli
Como
Galatasaray x Stuttgart
Galatasaray
Stuttgart
Shakhtar Donetsk x Sporting
Shakhtar Donetsk
Sporting
Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
LASK x Slovan Bratislava
LASK
Slovan Bratislava
Bodo/Glimt x Lille
Bodo/Glimt
Lille
Villarreal x PSG
PSG
Villarreal

Primeira parte da quarta rodada da fase de liga da Champions League

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Após uma semana de pausa que, na Série A, coincidiu com a primeira rodada do campeonato disputada no meio da semana, a Champions League volta a campo com sete jogos programados para a 4ª rodada, além dos dois com Inter e Roma. As partidas já começam a ser importantes para definir a classificação da fase de liga.

A programação começa com os dois jogos das 18h45, Galatasaray x Stuttgart e Shakhtar x Sporting de Lisboa. Também há vários confrontos de peso e duelos carregados de emoção, como Atlético de Madrid x Bayern de Munique, Barcelona x Aston Villa e Villarreal x PSG.

  • PROGRAMAÇÃO COMPLETA E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS

    • 18h45: GALATASARAY-STUTTGART na Sky Sport Calcio e na Sky Sport 254. Narração de Giovanni Poggi; Diretta Gol: Elia Faggion
    • 18h45: SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LISBOA na Sky Sport Arena e na Sky Sport 255. Narração de Andrea Menon; Diretta Gol: Alessandro Sugoni
    • 21h: FEYENOORD-INTER na Sky Sport Uno, na Sky Sport 252 e na Sky Sport 4K. Narração de Maurizio Compagnoni, comentários de Aldo Serena, repórteres Gianluca Di Marzio e Matteo Barzaghi; Diretta Gol: Federico Zancan
    • 21h: BARCELONA-ASTON VILLA na Sky Sport Calcio e na Sky Sport 254. Narração de Paolo Redi, repórter Giorgia Cenni; Diretta Gol: Paolo Ciarravano
    • 21h: MANCHESTER UNITED-ROMA na Sky Sport Arena e na Sky Sport 253. Narração de Fabio Caressa, comentários de Beppe Bergomi, repórteres Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol: Riccardo Gentile
    • 21h: VILLARREAL-PSG na Sky Sport 255. Narração de Davide Polizzi; Diretta Gol: Dario Massara
    • 21h: ATLÉTICO DE MADRID-BAYERN DE MUNIQUE na Sky Sport 256. Narração de Antonio Nucera, repórter Nicolò Omini; Diretta Gol: Daniele Barone
    • 21h: BODØ GLIMT-LILLE na Sky Sport 257. Narração de Calogero Destro; Diretta Gol: Riccardo Morelli
    • 21h: LASK-SLOVAN BRATISLAVA na Sky Sport 258. Narração de Fabrizio Redaelli; Diretta Gol: Andrea Voria

  • GALATASARAY-STUTTGART 2 A 0

    GALATASARAY-STUTTGART 2-0

    Gols: 12' e 15' Batrakov (G)

  • Shakhtar Donetsk x Sporting Lisboa 0 a 0

    SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LISBOA 0-0

    Gols: -

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  • BARCELONA-ASTON VILLA

    BARCELONA-ASTON VILLA

    Gols: -

  • Villarreal-PSG

    VILLARREAL-PSG

    Goleadores: -

  • Atlético de Madrid x Bayern de Munique

    ATLÉTICO DE MADRID-BAYERN DE MUNIQUE

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  • Bodø/Glimt-Lille

    BODØ GLIMT-LILLE

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  • LASK-SLOVAN BRATISLAVA

    LASK-SLOVAN BRATISLAVA

    Gols: -