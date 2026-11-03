Champions League AO VIVO: Galatasaray-Stuttgart e Shakhtar-Sporting em campo

Após uma semana de pausa que, na Série A, coincidiu com a primeira rodada do campeonato disputada no meio da semana, a Champions League volta a campo com sete jogos programados para a 4ª rodada, além dos dois com Inter e Roma. As partidas já começam a ser importantes para definir a classificação da fase de liga.

A programação começa com os dois jogos das 18h45, Galatasaray x Stuttgart e Shakhtar x Sporting de Lisboa. Também há vários confrontos de peso e duelos carregados de emoção, como Atlético de Madrid x Bayern de Munique, Barcelona x Aston Villa e Villarreal x PSG.